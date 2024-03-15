Мінсоцполітики пропонує розширити коло ВПО для отримання допомоги на проживання — Finance.ua

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Мінсоцполітики пропонує розширити коло ВПО для отримання допомоги на проживання

Казна та Політика
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Мінсоцполітики пропонує розширити коло ВПО для отримання допомоги на проживання
Мінсоцполітики пропонує розширити коло ВПО для отримання допомоги на проживання
Міністерство соціальної політики пропонує розширити перелік категорій ВПО, які можуть отримувати допомогу на проживання, а також подовжити терміни прийняття відповідних заяв.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Що пропонують змінити

1. Період подання заяв на перепризначення виплат на проживання для ВПО з 1 березня пропонується продовжити до 30 квітня 2024 р.
«Вважаємо, що усі ВПО, які потребують цієї допомоги і з якихось причин ще не мали можливості подати документи, мають гарантовано отримати достатньо часу для їх подання», — коментують в Мінсоцполітики.
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2. Надати можливість отримувати таку допомогу:
  • дітям, які влаштовані в сім'ї патронатного вихователя; патронатним вихователям; дітям, які тимчасово влаштовані в сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу (якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім'ї не більше 9 444 грн (чотири прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність);
  • особам після досягнення віку 55 років;
  • особам з інвалідністю ІІІ групи, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім'ї не більше 9 444 грн (чотири прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність);
  • особам, які доглядають за дитиною до 3-річного віку або за дитиною, яка потребує догляду до 6-річного віку;
  • особам з тяжкими формами захворювання, яким не встановлено інвалідність;
  • особам, у складі сім'ї яких є діти до 18 років та/або до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.
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«Сподіваємось, найближчим часом розроблені зміни до законодавства будуть підтримані урядом, а родини, в яких є такі особи, зможуть отримати виплати, починаючи з березня», — додали в міністерстві.

Довідка Finance.ua:

  • з 1 березня в Україні був змінений загальний принцип продовження виплат для внутрішньо переміщених осіб — відтепер для розрахунку братиметься сукупний дохід всіх членів родини переселенців;
  • у Міністерстві соціальної політики очікують, що допомогу на проживання з 1 березня в Україні отримуватимуть близько 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб; на виплати у поточному місяці за цією статтею у бюджеті передбачено близько ₴4 мільярдів;
  • у Кабінеті Міністрів обговорюють зміни до постанови про затвердження порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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