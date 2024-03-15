Мінсоцполітики пропонує розширити коло ВПО для отримання допомоги на проживання — Finance.ua

Мінсоцполітики пропонує розширити коло ВПО для отримання допомоги на проживання Сьогодні 12:23 — Казна та Політика

Мінсоцполітики пропонує розширити коло ВПО для отримання допомоги на проживання

Міністерство соціальної політики пропонує розширити перелік категорій ВПО, які можуть отримувати допомогу на проживання, а також подовжити терміни прийняття відповідних заяв.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Що пропонують змінити

1. Період подання заяв на перепризначення виплат на проживання для ВПО з 1 березня пропонується продовжити до 30 квітня 2024 р.

«Вважаємо, що усі ВПО, які потребують цієї допомоги і з якихось причин ще не мали можливості подати документи, мають гарантовано отримати достатньо часу для їх подання», — коментують в Мінсоцполітики.

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2. Надати можливість отримувати таку допомогу:

дітям, які влаштовані в сім'ї патронатного вихователя; патронатним вихователям; дітям, які тимчасово влаштовані в сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу (якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім'ї не більше 9 444 грн (чотири прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність);

особам після досягнення віку 55 років;

особам з інвалідністю ІІІ групи, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім'ї не більше 9 444 грн (чотири прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність);

особам, які доглядають за дитиною до 3-річного віку або за дитиною, яка потребує догляду до 6-річного віку;

особам з тяжкими формами захворювання, яким не встановлено інвалідність;

особам, у складі сім'ї яких є діти до 18 років та/або до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

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«Сподіваємось, найближчим часом розроблені зміни до законодавства будуть підтримані урядом, а родини, в яких є такі особи, зможуть отримати виплати, починаючи з березня», — додали в міністерстві.

Довідка Finance.ua:

з 1 березня в Україні був змінений загальний принцип продовження виплат для внутрішньо переміщених осіб — відтепер для розрахунку братиметься сукупний дохід всіх членів родини переселенців;

у Міністерстві соціальної політики очікують, що допомогу на проживання з 1 березня в Україні отримуватимуть близько 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб; на виплати у поточному місяці за цією статтею у бюджеті передбачено близько ₴4 мільярдів;

у Кабінеті Міністрів обговорюють зміни до постанови про затвердження порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб.



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