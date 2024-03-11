У Мінсоцполітики назвали суму, яку передбачили в бюджеті для допомоги переселенцям у березні — Finance.ua

У Мінсоцполітики назвали суму, яку передбачили в бюджеті для допомоги переселенцям у березні Сьогодні 20:21 — Казна та Політика

У Мінсоцполітики назвали суму, яку передбачили в бюджеті для допомоги переселенцям у березні

У Міністерстві соціальної політики очікують, що допомогу на проживання з 1 березня в Україні отримуватимуть близько 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб; на виплати у поточному місяці за цією статтею у бюджеті передбачено близько ₴4 мільярдів.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики в коментарі Укрінформу.

«За даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, починаючи з 2014 року по сьогоднішній день, в Україні зареєстровані 4,9 мільйона осіб. З них 3,6 мільйона громадян, які вперше залишили своє місце проживання після повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну», — йдеться у повідомленні.

За даними Мінсоцполітики, у січні 2024 року допомогу на проживання отримували 2,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб.

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Зараз у Міністерстві соціальної політики не можуть чітко спрогнозувати, яка саме кількість внутрішньо переміщених осіб звернеться до органів соціального захисту населення із заявою про надання допомоги.

«Допомога буде призначатися на сім'ю із розрахунку середньомісячного сукупного доходу на одну особу в сім'ї і не має перевищувати 9 444 гривень. Для цього заяви будуть подаватися із урахуванням членів всієї родини. На сьогодні допомога виплачується на одну особу або на особу з дитиною, тому наразі неможливо здійснити розрахунок щодо сукупного доходу на сім'ю. Орієнтовно очікуємо 1,5 мільйона отримувачів допомоги», — зазначають у відомстві.

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У державному бюджеті на 2024 рік за програмою «Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини» передбачено видатки зокрема на виплату допомоги ВПО у розмірі 57,65 мільярда для покриття витрат у повному обсязі.

У березні за цією бюджетною програмою заплановані витрати на рівні близько ₴4 мільярдів.

Як повідомлялося, у Кабінеті Міністрів обговорюють зміни до постанови про затвердження порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб, зокрема розглядається варіант продовжити термін подачі заяв до 30 квітня.

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