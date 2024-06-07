Як ветерану пройти ВЛК — Finance.ua

Як ветерану пройти ВЛК Сьогодні 08:26 — Особисті фінанси

Як ветерану пройти ВЛК

Щоб встановити причинний зв’язок між травмами та захистом Батьківщини, ветерану необхідно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Обов’язковою умовою для проходження ВЛК є наявність довідки про обставини травми, наголошують юристи Українського ветеранського фонду.

Довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) — документ, передбачений в додатку № 5 до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, затвердженого наказом МОУ № 402 від 14.08.2008.

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Довідка про обставини травми видається за підписом командира військової частини на підставі наказу командира військової частини про проведення розслідування про обставини отримання травми (поранення, контузії, каліцтва) військовослужбовцем.

Ветерану, звільненому зі служби, направлення на ВЛК може дати:

начальник військового лікувального закладу (на підставі подання начальника лікувального відділення за місцем лікування);

керівник ТЦК та СП;

головний лікар цивільного закладу охорони здоров’я.

Якщо ветеран був звільнений з військової служби у запас або у відставку без проведення медичного огляду ВЛК або не згодний з постановою ВЛК про ступінь придатності до військової служби на період фактичного звільнення та ставить питання про перегляд цієї постанови, то його оглядає ВЛК закладу охорони здоров’я в системі Міністерства оборони України за узгодженням зі штатною ВЛК регіону за направленням керівника районного, міського ТЦК та СП.

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У разі проведення ВЛК під час стаціонарного лікування направлення на ВЛК не видається. Лікар ухвалює рішення про потребу у ВЛК, і за його клопотанням особу зараховують на проходження комісії.

Отже, є два варіанти пройти ВЛК — або через ТЦК і СП, або через цивільну лікарню за умови стаціонарного лікування у ній.

Довідка Finance.ua:

з 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, який передбачає оновлення облікових даних для чоловіків віком від 18 до 60 років;

Міністерство оборони запустило мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Застосунок надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі Оберіг;

після оновлення облікових даних військовозобов'язаний за місцем проживання може отримати направлення на військово-лікарську комісію, яку необхідно буде пройти;



для отримання броні за новими мобілізаційними правилами військово-лікарську комісію потрібно проходити всім. Особливо це стосується тих, хто оформлює бронювання вперше.

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