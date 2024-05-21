Які подальші дії військовозобов'язаного після оновлення даних: пояснення Міноборони — Finance.ua

Які подальші дії військовозобов'язаного після оновлення даних: пояснення Міноборони
Після оновлення облікових даних військовозобов'язаний за місцем проживання може отримати направлення на військово-лікарську комісію, яку необхідно буде пройти.
Про це розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в інтерв'ю NV.
Лазуткін наголосив, що загалом новий закон — про оновлення облікових даних. За його словами, «держава має знати, скільки в неї є людей, які можуть захищати батьківщину, який стан здоров’я вони мають, яка в них військово-облікова спеціальність тощо».
«Далі за місцем проживання, яке людина оновила, незалежно від того, яким способом оновила, може прийти направлення на ВЛК, людина має пройти її. Воно прийде не всім, і не в додатку прийде, а за місцем проживання, як повістка. І людина вже проходить ВЛК», — пояснив речник Міноборони.
Він зазначив, що кілька мільйонів людей не будуть водночас направлені на ВЛК, але цей процес відбуватиметься, аби був якісний облік військовозобов'язаних, резервістів і призовників.
Довідка Finance.ua:
- з 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, який передбачає оновлення облікових даних для чоловіків віком від 18 до 60 років;
- Міністерство оборони запустило мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Застосунок надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі Оберіг;
- президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.
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