Які подальші дії військовозобов'язаного після оновлення даних: пояснення Міноборони — Finance.ua

Які подальші дії військовозобов'язаного після оновлення даних: пояснення Міноборони Сьогодні 17:06 — Особисті фінанси

Які подальші дії військовозобов'язаного після оновлення даних: пояснення Міноборони

Після оновлення облікових даних військовозобов'язаний за місцем проживання може отримати направлення на військово-лікарську комісію, яку необхідно буде пройти.

Про це розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в інтерв'ю NV

Лазуткін наголосив, що загалом новий закон — про оновлення облікових даних. За його словами, «держава має знати, скільки в неї є людей, які можуть захищати батьківщину, який стан здоров’я вони мають, яка в них військово-облікова спеціальність тощо».

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«Далі за місцем проживання, яке людина оновила, незалежно від того, яким способом оновила, може прийти направлення на ВЛК, людина має пройти її. Воно прийде не всім, і не в додатку прийде, а за місцем проживання, як повістка. І людина вже проходить ВЛК», — пояснив речник Міноборони.

Він зазначив, що кілька мільйонів людей не будуть водночас направлені на ВЛК, але цей процес відбуватиметься, аби був якісний облік військовозобов'язаних, резервістів і призовників.

Довідка Finance.ua:

з 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, який передбачає оновлення облікових даних для чоловіків віком від 18 до 60 років;

Міністерство оборони запустило мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Застосунок надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі Оберіг;



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