Закон про мобілізацію набув чинності: усе про нововведення — Finance.ua

Закон про мобілізацію набув чинності: усе про нововведення Сьогодні 11:35 — Особисті фінанси

Закон про мобілізацію набув чинності: усе про нововведення

Від сьогодні, 18 травня, набув чинності закон про мобілізацію. Розповідаємо, усе, що потрібно знати про головні зміни.

Кому потрібно оновити свої військово-облікові дані

Від сьогодні українські чоловіки віком від 18 до 60 років повинні оновити облікові дані у територіальних центрах комплектування.

Протягом наступних 60 діб, до 16 липня включно, необхідно уточнити:

адресу проживання;

номери засобів зв’язку;

адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти);

інші персональні дані.

Якщо не оновити дані, настає адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку — штраф від 17 тис. гривень.

Вимога поширюється на:

призовників;

військовозобов'язаних;

резервістів;

жінок-медиків, які стоять на військовому обліку.

Також уточнити дані повинні придатні, обмежено придатні та непридатні до служби.

Не треба актуалізувати інформацію знятим з військового обліку (має бути позначка у військовому квитку) і тим, хто встиг подати дані після публікації закону 17 квітня.

Щодо українців за кордоном, якщо вони не оновлять дані, то їм обмежать надання консульських послуг. Зробити це можна дистанційно через е-кабінет або зв’язавшись із ТЦК по телефону/e-mail.

Оновити дані можна будь-яким із зручних способів:

онлайн — через застосунок Резерв+. Він буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня. Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру Оберіг щодо себе;

офлайн — у Територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг, які діють по всій країні. Якщо ви будете оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток.

Після встановлення додатку треба авторизуватися через BankID та заповнити необхідні поля — номер телефону, електронну пошту та адресу проживання.

«З 18 червня у застосунку Резерв+ також з’явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста», — додали в Міністерстві оборони.

Хто вручає повістки та навіщо мати при собі військовий квиток

Вручати повістки мають право представники:

ТЦК;

виконавчих органів місцевої влади;

керівництво державних органів, підприємств, навчальних закладів та ОСББ.

Поліція не вручатиме повістки, але її задіють для забезпечення порядку. Щоб попередити можливі конфліктні ситуації. Поліцейські продовжать займатися розшуком потенційних ухилянтів та доставляти їх до військкомату.

Закони не регламентують, де можна вручити повістку. За фактом це може відбуватися на вулиці, на роботі, за місцем проживання, у громадських місцях, на блокпостах тощо.

Представники ТЦК, поліція та прикордонники отримали право вимагати у чоловіків віком 18−60 років пред’явити військово-обліковий документ (приписне, військовий квиток або тимчасове посвідчення).

Відсутність є підгрунтям для вручення повістки для уточнення даних. Тому всі чоловіки призовного віку повинні мати при собі військово-облікові документи.

Як і раніше, пропустити явку до ТЦК можна лише з поважних причин: хвороба, смерть близького родича, стихійне лихо чи обстріл.

Проте протягом 3 днів треба повідомити обставини неявки, а протягом 10 днів — з’явитися до військкомату.

Відстрочка та бронювання: кого не мобілізують

Згідно із законом, під мобілізацію потрапляють військовозобов'язані у віці від 25 до 60 років. Це не стосується жінок-медиків, вони можуть служити лише за бажанням.

Також визначено перелік категорій, які мають право на відстрочку. Йдеться, зокрема, про заброньованих. Наприклад, судді, працівники органів військового управління та чиновники категорії «А». А також чиновники категорій «Б» та «В», працівники критичних підприємств, але бронь — не більше 50% від числа військовозобов'язаних. В окремих випадках можуть бути винятки.

Є право на відстрочку за станом здоров’я або сімейним станом.

Мобілізації не підлягають:

особи з інвалідністю;

тимчасово непридатні (на 6−12 місяців);

багатодітні батьки, батьки-одинаки, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки прийомних дітей віком до 18 років;

зайняті доглядом за хворою дитиною, дружиною, близькими родичами.

опікуни недієздатних осіб;

подружжя осіб з інвалідністю І чи ІІ групи;

один із батьків дитини до 18 років, якщо другий вже служить;

ті, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти при участі бойових діях або посмертно отримали звання Герой України.



Звільнені з полону та звільнені у запас зможуть мобілізуватися лише добровільно.

Зміни стосуються студентів. Як і раніше, мобілізувати можуть заочників, але тепер право на відстрочку забрали у претендентів на другу освіту.

У тих, хто, наприклад, навчається на бакалавра з однієї спеціальності, маючи такий самий рівень за іншою, відстрочка закінчиться наприкінці навчального року.

Відстрочка дається науковцям, викладачам коледжів та вишів, шкільним вчителям на не менше ніж 0,75 ставки. А також докторантам, інтернам та аспірантам, причому як бюджетникам, так і контрактникам.

Що з обмежено придатними та кому ще на ВЛК

З 4 травня скасовано статус «обмежено придатний». У законі йдеться, що обмежено придатні громадяни мають пройти повторну ВЛК протягом дев’яти місяців після набуття ним чинності - тобто до 4 лютого 2025 року.

Повторна ВЛК може визнати обмежено придатних військовозобов'язаних або непридатними з виключенням з військового обліку або придатними (тоді вони зможуть проходити службу).

Обмежено придатні військові на повторній ВЛК також будуть або визнані непридатними з подальшим звільненням, або придатними та зможуть продовжити службу.

Зазначимо, висновок комісії діє лише рік, тому якщо медогляд був понад рік тому, його знову треба пройти. Однак не самостійно, а за напрямом від ТЦК. Якщо оповіщення давно не надходить, рекомендують з’явитися до військкомату за направленням.

Мобілізація осіб з інвалідністю — лише за бажанням. Але якщо військовозобов'язаний у віці 25−55 років отримав ІІ або ІІІ групу після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, треба пройти військово-лікарську комісію та підтвердити діагноз .

Останнє правило не поширюється на тих, хто втратив кінцівку, один з парних органів або отримав інвалідність внаслідок поранень під час захисту України.

Штрафи для ухилянтів

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.

Згідно з законом суми штрафів за ухилення від мобілізації будуть такими:

за порушення правил військового обліку: штраф від 3 400 до 5 100 гривень, за повторне порушення або в особливий період — від 17 000 до 25 500 гривень;

штраф від 3 400 до 5 100 гривень, за повторне порушення або в особливий період — від 17 000 до 25 500 гривень; за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час: від 5 100 до 8 500 гривень — для громадян, від 17 000 до 34 000 гривень — для посадових та юридичних осіб;

від 5 100 до 8 500 гривень — для громадян, від 17 000 до 34 000 гривень — для посадових та юридичних осіб; за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у воєнний час: від 17 тис. до 25 500 гривень — для громадян, від 34 000 до 59 500 гривень — для посадових та юридичних осіб.

Штрафи накладатимуть впродовж трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з моменту його вчинення.

Народна депутатка та членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз раніше пояснювала , що спочатку накладається адміністративний штраф. Якщо порушник не сплачує його, то військовозобов'язаному може бути виписаний другий штраф, більший за попередній.

Якщо порушник не сплачує ані перший штраф, ані другий, не з’являється для оновлення своїх облікових даних після сплати штрафу, то підпадає під кримінальну відповідальність за порушення закону про мобілізацію.

Роботодавців каратимуть за неявку їхніх працівників до ТЦК

Керівники підприємств будуть нести відповідальність за неявку своїх військовозобов'язаних працівників до територіальних центрів комплектування з 18 травня.

Про це повідомив член комітету парламенту з питань нацбезпеки Олександр Федієнко в ефірі телеканалу «Київ24».

За його словами, після 18 травня керівники підприємств будуть зобов’язані забезпечити явку військовозобов'язаних до ТЦК, інакше на них чекатиме адміністративна відповідальність.

Федієнко зазначив, що деталі нових механізмів контролю за явкою військовозобов'язаних ще розробляються. З його слів зрозуміло, що загалом зміни мають на меті забезпечити більш ефективний процес мобілізації.

«Коли керівник отримує наказ і перелік повісток для працівників підприємства, він зобов’язаний видати ці повістки під розпис, а потім забезпечити явку цих працівників до відповідного центру комплектації. Якщо вони не приходять туди, тоді на це підприємство, на цю посадову особу накладається відповідна адміністративна відповідальність», — сказав народний обранець.

Грошове забезпечення

Мінімальний щомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця ЗСУ становить 20 100 гривень.

У зв’язку з укладенням першого контракту в 2024 році одноразова грошова допомога складає:

для рядового складу — 24 224 грн;

для сержантського і старшинського складу — 27 252 грн;

для офіцерського складу — 30 280 грн.

Крім того, передбачена додаткова винагорода за участь у бойових діях у розмірі 100 тис. гривень з 24.02.2022 згідно з постановою Кабінету міністрів, додаткова винагорода за виконання спеціальних завдань поза бойовими діями — у розмірі 30 тис. грн, а також виплата 70 тис. грн за кожні 30 днів перебування на передовій.

Передбачено «мотиваційний пакет». Зокрема, компенсація 50% першого внеску за іпотекою та виплати по 100 000 гривень після першого та другого року служби. Також протягом трьох місяців після укладання першого контракту обіцяють сертифікат на покупку авто у розмірі 150 тисяч гривень.

За знищену чи трофейну техніку встановлено винагороду у розмірі від 11 500 до 870 000 гривень.

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