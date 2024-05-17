Зеленський підписав закон про збільшення штрафів для ухилянтів — Finance.ua

Зеленський підписав закон про збільшення штрафів для ухилянтів Сьогодні 16:00 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон про збільшення штрафів для ухилянтів

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.

Про це свідчить картка закону № 10 379 на сайті Верховної Ради.

Документ передбачає збільшення штрафів за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Розміри штрафів

Згідно з законом суми штрафів за ухилення від мобілізації будуть такими:

за порушення правил військового обліку: штраф від 3 400 до 5 100 гривень, за повторне порушення або в особливий період — від 17 000 до 25 500 гривень;

штраф від 3 400 до 5 100 гривень, за повторне порушення або в особливий період — від 17 000 до 25 500 гривень; за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час: від 5 100 до 8 500 гривень — для громадян, від 17 000 до 34 000 гривень — для посадових та юридичних осіб;

від 5 100 до 8 500 гривень — для громадян, від 17 000 до 34 000 гривень — для посадових та юридичних осіб; за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у воєнний час: від 17 000 до 25 500 гривень — для громадян, від 34 000 до 59 500 гривень — для посадових та юридичних осіб.

Штрафи накладатимуть впродовж трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з моменту його вчинення.

Народна депутатка та членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз раніше пояснювала , що спочатку накладається адміністративний штраф. Якщо порушник не сплачує його, то військовозобов'язаному може бути виписаний другий штраф, більший за попередній.

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Якщо порушник не сплачує ані перший штраф, ані другий, не з’являється для оновлення своїх облікових даних після сплати штрафу, то підпадає під кримінальну відповідальність за порушення закону про мобілізацію.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 11 260, яким пропонується скасувати відповідальність у вигляді позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Довідка Finance.ua:

9 травня Верховна Рада ухвалила закон щодо посилення відповідальності за військові правопорушення;

Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення» підтримали 256 народних депутатів.



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