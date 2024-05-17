Штраф до 85 тис. грн, або суспільні роботи: у ВР пропонують змінити покарання за ухилення від мобілізації — Finance.ua

Штраф до 85 тис. грн, або суспільні роботи: у ВР пропонують змінити покарання за ухилення від мобілізації Сьогодні 12:40 — Особисті фінанси

Штраф до 85 тис. грн, або суспільні роботи: у ВР пропонують змінити покарання за ухилення від мобілізації

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 11 260 , яким пропонується скасувати відповідальність у вигляді позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Автор документу народний депутат Бурміч Анатолій Петрович вважає, чинна норма передбачає занадто суворе покарання у вигляді позбавлення волі.

На його думку, це може бути несправедливим, адже для застосування найбільш суворого виду покарання, яке передбачає ізоляцію особи від суспільства, є визнання засудженої особи як потенційної небезпеки для суспільства.

А застосування інших видів покарань (замість позбавлення волі) — це додаткові надходження до державного та місцевих бюджетів в період воєнного стану та після його завершення. Адже застосування таких видів покарань як штраф, виправні роботи матиме наслідком додаткові надходження до бюджету. Застосування покарання у виді громадських робіт — це виконання суспільно корисних робіт безоплатно, тобто додаткова економія бюджетних грошей та сприяння вирішенню питання дефіциту кадрів для виконання певних необхідних робіт.

Що пропонує автор законопроєкту

Бурміч пропонує внести зміни до статті 336 Кримінального кодексу України та замість позбавлення волі на строк від 3 до 5 років встановити кримінальне покарання у вигляді:

штрафу від 51 тис. до 85 тис. грн;

громадських робіт на строк від 160 до 240 годин;

виправних робіт на строк від одного до двох років;

обмеження волі на строк від одного до двох років.

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Нагадаємо, в Україні 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію. Народна депутатка та членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз пояснила , чого чекати ухилянтам, які ігнорують штрафи.

За її словами, спочатку накладається адміністративний штраф. Якщо порушник не сплачує його, то військовозобов'язаному може бути виписаний другий штраф, більший за попередній. Для фізичних осіб йдеться про суми від 17 тис. грн. до 25 тис. грн.

Якщо порушник не сплачує ані перший штраф, ані другий, не з’являється для оновлення своїх облікових даних після сплати штрафу, то підпадає під кримінальну відповідальність за порушення закону про мобілізацію. Тобто, це стаття за ухилянство, а не порушення військового обліку. І саме за це в чинному законодавстві стаття була не змінена — передбачається від 3 до 5 років ув’язнення за ухилення від мобілізації під час дії воєнного стану.

Також людині, яка ухиляється протягом 5 днів з моменту, коли людина має з’явитися в ТЦК та СП по повістці, надсилається вимога по виконанню обов’язку військовозобов'язаного. Після цього, якщо людина протягом 10 днів ігнорує і її, добровільно не приходить, не оновлює, не уточнює свої дані в ТЦК та СП, йде звернення до суду. А суд вже приймає рішення стосовно обмеження керування транспортним засобом.

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