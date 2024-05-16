Що не можна вилучити в ухилянта-боржника: список — Finance.ua

Що не можна вилучити в ухилянта-боржника: список
У зв’язку з тим, що за порушення законів про мобілізацію на українців почнуть накладати штрафи в десятки тисяч гривень, може значно зрости число боржників. З таких осіб штраф у дохід держави може стягувати виконавча служба. А звернення стягнення може поширюватися на майно боржника.
Проте, як повідомляє пресслужба Міністерства юстиції, виконавча служба не має права забрати у боржника геть усе, що йому належить.
- По-перше, потрібно дотримуватися суми штрафної санкції, яку потрібно погасити.
- По-друге, стягнення на майно можна використати у разі, якщо мова йде про майно на зберіганні в інших осіб або перебуває у спільному володінні.
Проте є майно, на яке стягнення поширюватися не може у жодному разі.
Яке майно мається на увазі:
- Предмети щоденного побутового особистого вжитку для задоволення щоденних фізіологічних та гігієнічних потреб (посуд, постільна білизна, засоби гігієни), речі індивідуального користування (одяг, взуття, всі дитячі речі).
- Лікарські засоби, окуляри та інші вироби медичного призначення, необхідні боржникові, членам його сім'ї та особам, які перебувають на його утриманні, за медичними показаннями.
- Меблі - по одному ліжку та стільцю на кожну особу, один стіл, одна шафа на сім'ю.
- Один холодильник на сім'ю.
- Один телевізор, персональний комп’ютер на сім'ю, один мобільний телефон — на кожну особу.
- Запас питної води, продукти харчування, необхідні для особистого споживання, — з розрахунку на три місяці або гроші, необхідні для їх придбання, — з розрахунку трикратного розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день звернення стягнення, на кожну особу.
- Майно, необхідне для відправлення релігійних культів та ритуальних обрядів боржником, професійних занять, якщо воно є єдиним джерелом доходу, знаряддя особистої кустарної та ремісничої праці, книги.
- Паливо, необхідне для приготування щоденної їжі та опалення (протягом опалювального сезону) житлового приміщення.
- Використовувані для цілей, не пов’язаних із провадженням підприємницької діяльності, племінна, молочна і робоча худоба (по одній одиниці), кролики (дві пари), птиця (п'ять штук), корми, необхідні для їхнього утримання до вигону на пасовища.
- Насіння, необхідне для чергового посіву, та незібраний урожай — в осіб, які займаються індивідуальним сільським господарством (крім земельних ділянок, на які накладено стягнення).
- Сільськогосподарський інвентар — в осіб, які займаються індивідуальним сільським господарством.
- Допоміжні засоби реабілітації, що забезпечують компенсацію або усунення стійких обмежень життєдіяльності людей з інвалідністю та інших категорій осіб, автомобіль, яким відповідно до закону за медичними показаннями забезпечена людина з інвалідністю безоплатно або на пільгових умовах.
- Призи, державні нагороди, почесні та пам’ятні знаки, якими нагороджений боржник.
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