Що не можна вилучити в ухилянта-боржника: список — Finance.ua

Що не можна вилучити в ухилянта-боржника: список Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

Що не можна вилучити в ухилянта-боржника: список

У зв’язку з тим, що за порушення законів про мобілізацію на українців почнуть накладати штрафи в десятки тисяч гривень, може значно зрости число боржників. З таких осіб штраф у дохід держави може стягувати виконавча служба. А звернення стягнення може поширюватися на майно боржника.

Проте, як повідомляє пресслужба Міністерства юстиції, виконавча служба не має права забрати у боржника геть усе, що йому належить.

По-перше, потрібно дотримуватися суми штрафної санкції, яку потрібно погасити.

По-друге, стягнення на майно можна використати у разі, якщо мова йде про майно на зберіганні в інших осіб або перебуває у спільному володінні.

Читайте також Ухилення від мобілізації: як відбуватиметься процедура накладення штрафів

Проте є майно, на яке стягнення поширюватися не може у жодному разі.

Яке майно мається на увазі:

Предмети щоденного побутового особистого вжитку для задоволення щоденних фізіологічних та гігієнічних потреб (посуд, постільна білизна, засоби гігієни), речі індивідуального користування (одяг, взуття, всі дитячі речі). Лікарські засоби, окуляри та інші вироби медичного призначення, необхідні боржникові, членам його сім'ї та особам, які перебувають на його утриманні, за медичними показаннями. Меблі - по одному ліжку та стільцю на кожну особу, один стіл, одна шафа на сім'ю. Один холодильник на сім'ю. Один телевізор, персональний комп’ютер на сім'ю, один мобільний телефон — на кожну особу. Запас питної води, продукти харчування, необхідні для особистого споживання, — з розрахунку на три місяці або гроші, необхідні для їх придбання, — з розрахунку трикратного розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день звернення стягнення, на кожну особу. Майно, необхідне для відправлення релігійних культів та ритуальних обрядів боржником, професійних занять, якщо воно є єдиним джерелом доходу, знаряддя особистої кустарної та ремісничої праці, книги. Паливо, необхідне для приготування щоденної їжі та опалення (протягом опалювального сезону) житлового приміщення. Використовувані для цілей, не пов’язаних із провадженням підприємницької діяльності, племінна, молочна і робоча худоба (по одній одиниці), кролики (дві пари), птиця (п'ять штук), корми, необхідні для їхнього утримання до вигону на пасовища. Насіння, необхідне для чергового посіву, та незібраний урожай — в осіб, які займаються індивідуальним сільським господарством (крім земельних ділянок, на які накладено стягнення). Сільськогосподарський інвентар — в осіб, які займаються індивідуальним сільським господарством. Допоміжні засоби реабілітації, що забезпечують компенсацію або усунення стійких обмежень життєдіяльності людей з інвалідністю та інших категорій осіб, автомобіль, яким відповідно до закону за медичними показаннями забезпечена людина з інвалідністю безоплатно або на пільгових умовах. Призи, державні нагороди, почесні та пам’ятні знаки, якими нагороджений боржник.

Informator За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.