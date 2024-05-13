Ухилення від мобілізації: як відбуватиметься процедура накладення штрафів — Finance.ua

Ухилення від мобілізації: як відбуватиметься процедура накладення штрафів Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Ухилення від мобілізації: як відбуватиметься процедура накладення штрафів

Верховна Рада 9 травня 2024 року схвалила у другому читанні законопроєкт № 10 379 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення».

Відтепер порушників правил військового обліку чекають збільшені суми.

Читайте також Заочні штрафи для ухилянтів до 25 500 грн: нардепи проголосували

Наразі влада обіцяє обмежитися мінімальними розмірами штрафів — 17 тис. гривень для громадян та 34 тис. гривень для посадовців відповідно. Однак скільки триватиме цей «пільговий період» і чи будуть його дотримуватися органи, що накладають штрафи — питання без відповіді.

Як відбуватиметься процедура накладення штрафів

Рада суттєво змінила саму процедуру накладення покарання. Законодавець запроваджує зміни до статті 258 КупАП, у яких йдеться про те, що протокол за ст. 210 і 210−1 КУпАП не складається, якщо порушення скоєно в особливий період і якщо особа не з’явилася до ТЦК без поважних причин або не повідомила причину неприбуття за повісткою.

Як це працює зараз. До набуття чинності закону № 10 379, для того, щоб притягнути правопорушника до відповідальності (накласти штраф), необхідно скласти протокол про правопорушення, направити його до суду, а вже той вирішує, чи накладати штраф на порушника, чи ні.

Що зміниться. Від моменту набуття чинності новим законом ця норма скасовується і протокол складати не треба — постанова про притягнення до відповідальності та застосування штрафу виноситься негайно, це робить представник ТЦК. Що важливо — присутність тієї особи, яку у ТЦК вважають правопорушником, для цього не потрібна.

Не кажучи вже про підпис під постановою про накладення стягнення. По суті, це «заочний штраф» — можна спрогнозувати, що багато громадян України дізнаються про його наявність після того, як їхні рахунки будуть заблоковані.

Таким чином, якщо особа не оновила свої дані, не повідомила про зміну особистих даних (сімейний стан, стан здоров’я тощо. — Ред.), не з’явилася за повісткою тощо, то орган ТЦК і СП виносить постанову про штраф без протоколу.

Читайте також Кабмін готує нові обмеження за ухилення від мобілізації

Водночас є застереження про те, що військовозобов'язаний має бути належним чином повідомлений про дату, час та місце виклику. І у ТЦК мають бути документи, що підтверджують це повідомлення. Однак які саме — не сказано.

Ця норма, наскільки можна судити із тих даних, які є, прописана нечітко. Що, вочевидь, створить багато суперечок щодо її застосування. Оскільки суми штрафів великі, то можна спрогнозувати величезну кількість судових суперечок про їхні оскарження.

Детальніше про посилення відповідальності за мобілізацію читайте в статті Finance.ua:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.