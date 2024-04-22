Кабмін готує нові обмеження за ухилення від мобілізації — Finance.ua

Кабмін готує нові обмеження за ухилення від мобілізації
Кабінет Міністрів України працює над новими обмеженнями для тих, хто ухиляється від мобілізації.
Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону.
Відомо, що нові обмеження будуть передбачати необхідність мати військово-облікові документи для отримання деяких адміністративних послуг. Уряд уже напрацьовує зміни до постанов.
«У мене немає сумнівів у тому, що уряд забезпечить стимулювання тих, хто сумнівається у необхідності виконання своїх обов’язків — у тому плані, що зараз різні міністерства напрацьовують зміни у постанови Кабміну, зміни у регулюванні, які встановлять передумовою надання окремих адміністративних послуг надання військово-облікового документа», — заявив Малюська.
Міністр додав, що держава буде намагатися зробити так, щоб закон був однаковим для всіх і щоб усі його виконували.
Нагадаємо, 16 квітня, президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. У новій версії документа урядовці запропонували депутатам позбавити права на відстрочку боржників «зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці».
Також президент України Володимир Зеленський 2 квітня підписав два закони, що стосуються мобілізації. Законопроєкт № 10 062 — про цифровізацію армії, та № 9281 — щодо зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку.
Довідка Finance.ua:
- 10 квітня Верховна Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення по мобілізації;
- згідно з комітетськими пропозиціями, за порушення правил військового обліку в мирний час передбачатиметься штраф від 3 400 до 5 100 гривень, повторно або в особливий період — від 17 тисяч до 22 500 гривень.
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