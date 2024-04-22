Кабмін готує нові обмеження за ухилення від мобілізації — Finance.ua
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Кабмін готує нові обмеження за ухилення від мобілізації

Казна та Політика
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Кабмін готує нові обмеження за ухилення від мобілізації
Кабмін готує нові обмеження за ухилення від мобілізації
Кабінет Міністрів України працює над новими обмеженнями для тих, хто ухиляється від мобілізації.
Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону.
Відомо, що нові обмеження будуть передбачати необхідність мати військово-облікові документи для отримання деяких адміністративних послуг. Уряд уже напрацьовує зміни до постанов.
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«У мене немає сумнівів у тому, що уряд забезпечить стимулювання тих, хто сумнівається у необхідності виконання своїх обов’язків — у тому плані, що зараз різні міністерства напрацьовують зміни у постанови Кабміну, зміни у регулюванні, які встановлять передумовою надання окремих адміністративних послуг надання військово-облікового документа», — заявив Малюська.
Міністр додав, що держава буде намагатися зробити так, щоб закон був однаковим для всіх і щоб усі його виконували.
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Нагадаємо, 16 квітня, президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. У новій версії документа урядовці запропонували депутатам позбавити права на відстрочку боржників «зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці».
Також президент України Володимир Зеленський 2 квітня підписав два закони, що стосуються мобілізації. Законопроєкт № 10 062 — про цифровізацію армії, та № 9281 — щодо зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку.

Довідка Finance.ua:

  • 10 квітня Верховна Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення по мобілізації;
  • згідно з комітетськими пропозиціями, за порушення правил військового обліку в мирний час передбачатиметься штраф від 3 400 до 5 100 гривень, повторно або в особливий період — від 17 тисяч до 22 500 гривень.

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За матеріалами:
Слово і Діло
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