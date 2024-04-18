Не заплатив аліменти — тримай повістку: нова норма в законі про мобілізацію Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

Не заплатив аліменти — тримай повістку: нова норма в законі про мобілізацію

Нині батьки трьох чи більше дітей мають право на відстрочку від військової служби. Але за несплату аліментів протягом трьох місяців відстрочку можуть анулювати.

Як працюватиме нова норма закону, пише Lb.ua.

У новій версії документа урядовці запропонували депутатам позбавити права на відстрочку боржників «зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці». На запит видання у Міністерстві юстиції повідомили, що станом на 1 березня 2024 року на виконанні в органах Державної виконавчої служби перебуває 520,2 тис. документів про стягнення аліментів.

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За словами заступника міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрія Гайченка, ця кількість може змінюватися щомісяця. У середньому по Україні чисельність неплатників аліментів не є меншою ніж пів мільйона, що, за словами посадовця, є «дуже високим показником на все населення навіть до 40 млн».

Гайченко підкреслив, що точної статистики батьків-боржників за понад три місяці, які мають трьох чи більше дітей, немає. Однак він додав, що це не менш ніж 20 тис. осіб, які можуть втратити відстрочку.

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«Треба наголосити, що мобілізація для такої категорії ні в якому разі не має бути покаранням. Бо військова служба — це обов’язок, як і батьківська відповідальність. Плюс справді є категорія таких батьків, які хотіли б сплачувати аліменти, але не мають роботи. Враховуючи достатньо високі зарплати в ЗСУ, це буде якраз механізм достатньо швидко погаcити борги. Головне — діти отримають фінансове забезпечення», — вважає він.

Міністерство юстиції вже обмінюється інформацією з Державною міграційною службою України, виконавці отримують дані з Єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання фізичної особи-боржника. Адреси «аліментних ухилянтів» відомі, при цьому виконавці можуть формувати платіжні інструкції на списання боргів в електронній формі й кількома кліками направляти їх банкам боржника.

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У Мін'юсті пояснили, що після того, як новий закон про мобілізацію набере чинності, військовозобов'язані батьки трьох чи більше дітей мають з’явитися до ТЦК протягом 60 днів. Вони повинні будуть довести право на відстрочку — це не лише факт батьківства трьох або більше неповнолітніх дітей, а ще й відсутність заборгованості, якщо мусять сплачувати аліменти. Якщо така заборгованість складатиме понад три місяці з виплат одній дитині, людина втратить право на відстрочку.

ТЦК подаватимуть запити в Державний реєстр боржників та виконавчих проваджень. Реєстр відправлятиме у відповідь довідки за зразком довідки про несудимість, після чого ТЦК ухвалюватимуть рішення щодо права на відстрочку. За наявності заборгованості відстрочку можна буде отримати, якщо погасити суму.

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