Зеленський зробив заяву про ухилянтів від мобілізації — Finance.ua

Зеленський зробив заяву про ухилянтів від мобілізації Сьогодні 11:02

Зеленський зробив заяву про ухилянтів від мобілізації

Відповідно до запиту військових були введені зміни до мобілізації в Україні. Зокрема, це стосується й посилення покарання щодо ухилянтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час пресконференції з лідерами Польщі та Литва Анджеєм Дудою та Гітанасом Науседою.

Як відзначив президент, мобілізація в Україні йде відповідно до встановлених термінів й продовжується кожні три місяці.

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«На запит наших військ є деякі зміни в мобілізації й згідно з цією мобілізацією є посилення контролю щодо ухилянтів. Хочу сказати, що будь-яка людина й навіть без цього закону, яка порушувала закон про мобілізацію й була мобілізаційного віку й вона була ухилянтом чи ще щось робила поза законом, вона й так порушувала те, чи інше діюче законодавство», — заявив президент.

Він зауважив, що законопроєкт зафіксовує деякі норми, які допоможуть військовому керівництву. Зокрема документ містить важливі питання щодо підтримки військових, які перебувають на фронті, а також питання щодо відпусток та ротації.

Довідка Finance.ua:

11 квітня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроект № 10 449, який урегульовує процедуру мобілізації. Документ набере чинності через місяць після того, як його підпише спікер парламенту та президент;

у тексті нового закону передбачаються обмеження в керуванні транспортними засобами для осіб, які ухиляються від мобілізації, а також положення про вилучення авто для потреб армії. Розповідаємо детально, які саме.

11 квітня Рада також проголосувала за постанову, згідно з якою уряд повинен передбачити додаткову винагороду розміром 70 тис. грн військовим на передовій.



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