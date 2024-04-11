Закон про мобілізацію: до чого готуватись водіям та власникам авто в Україні — Finance.ua

Закон про мобілізацію: до чого готуватись водіям та власникам авто в Україні Сьогодні 17:08 — Технології&Авто

Закон про мобілізацію: до чого готуватись водіям та власникам авто в Україні

У четвер, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію у другому читанні. Більшість — 283 народних депутатів, проголосували «За» законопроєкт про мобілізацію № 10 449.

Закон набере чинності через місяць, якщо нардепи його не заблокують або президент не накладе вето. У тексті нового закону передбачаються обмеження в керуванні транспортними засобами для осіб, які ухиляються від мобілізації, а також положення про вилучення авто для потреб армії. Розповідаємо детально, які саме.

Мобілізація авто підприємств, організацій та громадян: як це відбуватиметься

У новому законі детально прописане поняття військово-транспортного обов’язку. Це не нове поняття, але саме в новому законопроєкті чітко встановлюються норми та вимоги щодо мобілізації авто. Мета військово-транспортного обов’язку — задоволення потреб наших військових.

Так, згідно з законом, безоплатному вилученню підлягають автомобілі усіх державних структур, зокрема, органів місцевого самоврядування, залізниці, портів тощо.



Крім того, приватних підприємств та організацій будь-яких типів, у яких на балансі є транспортні засоби.

Мобілізувати автомобілі можуть і в простих громадян — за умови, що у їхній власності є понад один транспортний засіб.



Як визначатимуть, у кого забирати авто, а у кого — ні

Працюватиме схема так: ТЦК та СП кожної області спільно з Міноборони визначатиме, скільки автомобілів потрібно нашим військовим. Тоді вони відправлятимуть відповідні документи до обласних військових адміністрацій. Зазначимо, що інформацію про наявність авто у підприємств та громадян ТЦК та СП отримають від МЗС.

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Обсяги, типи та навіть марки авто визначатимуть за допомогою Мобілізаційного плану України за нормами, поданими місцевими «військкоматами».

Мобілізовані транспортні засоби буде заборонено продавати, перереєстровувати, відправляти за межі України чи навіть в іншу область. Протягом 30 діб після демобілізації їх повинні повернути власникам.

В ухилянтів забиратимуть водійське посвідчення

У новому законі також прописані обмеження щодо осіб, які ухиляються від мобілізації. Зокрема, їх позбавлятимуть прав керування транспортними засобами. Щоправда, тут є винятки.

Щоб обмежити людину у праві керування авто, потрібно пройти кілька послідовних етапів. Спочатку ТЦК та СП звертаються до правоохоронців, щоб вони затримали особу і привезли до військкомату. Якщо це неможливо зробити — громадянину присилають відповідну вимогу поштою, рекомендованим листом. На це у ТЦК та СП буде 5 діб. Після того як людина розписалась або не розписалась в отриманні рекомендованого листа, буде 10 днів, щоб піти до ТЦК. Якщо громадянин не з’явився, представники центрів комплектування мають звернутись до суду. На основі ухвали суду виконавча служба обмежуватиме ухилянта у праві керування авто.

У кого не можуть забрати права

Є кілька винятків, згідно з якими в осіб, що ухиляються від призову, не зможуть забрати авто. Йдеться про тих людей, у яких офіційно водіння є основним заробітком. Під цю категорію підпадають усі водії, які працюють на підприємства або організації, ФОПи, таксисти.

Крім того, водійське посвідчення не зможуть забирати в осіб з інвалідністю або у тих людей, які доглядають осіб з інвалідністю 1 та 2 групи, включно з дітьми.

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