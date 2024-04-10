Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про посилення відповідальності за військові правопорушення — Finance.ua

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Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про посилення відповідальності за військові правопорушення

Казна та Політика
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Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про посилення відповідальності за військові правопорушення
Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про посилення відповідальності за військові правопорушення
Верховна Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення по мобілізації.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram. За законопроєкт проголосували 254 депутатів.
«Парламент проголосував за основу № 10 379 законопроєкт про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення по мобілізації», — сказано в повідомленні.
Він наголосив, що документ пройшов тільки в першому читанні, а не в цілому.
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«По факту схвалена зараз урядова версія з усіма нормами. Вона має багато проблем і жорстких норм. Тому всі обіцяні зміни мають тоді зайти правками до другого читання на Комітеті», — пояснив нардеп.
Нагадаємо, 8 квітня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності визначився з розмірами штрафів за порушення мобілізації і військового обліку.
Зокрема, комітет запропонував виключити з проєкту закону всі зміни до Кримінального кодексу, тобто тюремних строків за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації не буде.

Розмір штрафів за порушення правил військового обліку і мобілізації

Згідно з комітетськими пропозиціями, за порушення правил військового обліку в мирний час передбачатиметься штраф від 3 400 до 5 100 гривень, повторно або в особливий період — від 17 тисяч до 22 500 гривень.
За порушення законодавства про оборону та мобілізацію в мирний час планується встановити штрафи від 5 100 до 8 500 гривень для громадян, 17 тисяч — 34 тисячі гривень — для посадових та юридичних осіб. Під час воєнного стану штрафи складатимуть від 17 тисяч до 22 500 гривень — для громадян, від 34 тисяч до 59 500 гривень — для посадових та юридичних осіб.

Довідка Finance.ua:

  • у початковій версії законопроєкту за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, у тому числі відмову від проходження медичного огляду, передбачалася кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років;
  • також за порушення законодавства про оборону і мобілізацію в мирний час передбачалось накладення штрафу на громадян та посадових осіб у розмірі від 34 тисяч до 85 тисяч гривень, а в умовах особливого періоду — від 153 тисяч до 204 тисяч гривень.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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