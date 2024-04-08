Комітет Ради визначився з розмірами штрафів за порушення мобілізації і військового обліку — Finance.ua

Комітет Ради визначився з розмірами штрафів за порушення мобілізації і військового обліку Сьогодні 17:22 — Казна та Політика

Комітет Ради визначився з розмірами штрафів за порушення мобілізації і військового обліку

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності під час розгляду законопроєкту щодо посилення відповідальності за військові правопорушення виключив кримінальну відповідальність і визначив розміри штрафів для громадян і посадових та юридичних осіб.

Про це заявив голова комітету Сергій Іонушас (фракція «Слуга народу») у коментарі «Українській правді».

«Сьогодні (8 квітня. — Ред.) ми рекомендували парламенту ухвалити законопроєкт № 10 379 за основу і в цілому з комітетськими правками. Зокрема, комітет запропонував виключили із проєкту закону всі зміни до Кримінального кодексу, тобто тюремних строків за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації не буде», — заявив Іонушас.

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Він також поінформував, що комітет визначив розмір штрафів за порушення правил військового обліку і мобілізації.

Згідно з комітетськими пропозиціями, за порушення правил військового обліку (стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення):

в мирний час передбачатиметься штраф від 3400 до 5100 гривень ;

; повторно або в особливий період — від 17 000 до 22 500 гривень.

Водночас за порушення законодавства про оборону та мобілізацію (стаття 210−1 КУпАП):

в мирний час планується встановити штрафи від 5100 до 8500 гривень для громадян, 17 000−34 000 гривень — для посадових та юридичних осіб;

для громадян, — для посадових та юридичних осіб; під час воєнного стану штрафи складатимуть від 17 000 до 22 500 гривень — для громадян, від 34 000 до 59 500 гривень — для посадових та юридичних осіб.

Своєю чергою перший заступник голови Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук у коментарі уточнив, що відповідний законопроєкт розглянуть у залі парламенту найближчим часом — після ухвалення проєкту закону про мобілізацію.

У початковій версії законопроєкту за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, у тому числі відмову від проходження медичного огляду, передбачалася кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Також планувалося встановити значно вищі штрафи. Зокрема, порушення законодавства про оборону і мобілізацію в мирний час передбачало накладення штрафу на громадян та посадових осіб у розмірі 34 000 — 85 000 тисяч гривень, а в умовах особливого періоду -153 000 — 204 000 тисяч гривень.

Українська правда За матеріалами:

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