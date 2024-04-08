Комітет Ради визначився з розмірами штрафів за порушення мобілізації і військового обліку — Finance.ua

Комітет Ради визначився з розмірами штрафів за порушення мобілізації і військового обліку
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності під час розгляду законопроєкту щодо посилення відповідальності за військові правопорушення виключив кримінальну відповідальність і визначив розміри штрафів для громадян і посадових та юридичних осіб.
Про це заявив голова комітету Сергій Іонушас (фракція «Слуга народу») у коментарі «Українській правді».
«Сьогодні (8 квітня. — Ред.) ми рекомендували парламенту ухвалити законопроєкт № 10 379 за основу і в цілому з комітетськими правками. Зокрема, комітет запропонував виключили із проєкту закону всі зміни до Кримінального кодексу, тобто тюремних строків за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації не буде», — заявив Іонушас.
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Він також поінформував, що комітет визначив розмір штрафів за порушення правил військового обліку і мобілізації.
Згідно з комітетськими пропозиціями, за порушення правил військового обліку (стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення):
- в мирний час передбачатиметься штраф від 3400 до 5100 гривень;
- повторно або в особливий період — від 17 000 до 22 500 гривень.
Водночас за порушення законодавства про оборону та мобілізацію (стаття 210−1 КУпАП):
- в мирний час планується встановити штрафи від 5100 до 8500 гривень для громадян, 17 000−34 000 гривень — для посадових та юридичних осіб;
- під час воєнного стану штрафи складатимуть від 17 000 до 22 500 гривень — для громадян, від 34 000 до 59 500 гривень — для посадових та юридичних осіб.
Своєю чергою перший заступник голови Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук у коментарі уточнив, що відповідний законопроєкт розглянуть у залі парламенту найближчим часом — після ухвалення проєкту закону про мобілізацію.
У початковій версії законопроєкту за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, у тому числі відмову від проходження медичного огляду, передбачалася кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.
Також планувалося встановити значно вищі штрафи. Зокрема, порушення законодавства про оборону і мобілізацію в мирний час передбачало накладення штрафу на громадян та посадових осіб у розмірі 34 000 — 85 000 тисяч гривень, а в умовах особливого періоду -153 000 — 204 000 тисяч гривень.
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