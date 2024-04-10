У Верховній Раді зробили заяву щодо депортації «ухилянтів» з-за кордону — Finance.ua

У Верховній Раді зробили заяву щодо депортації «ухилянтів» з-за кордону Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

У Верховній Раді зробили заяву щодо депортації «ухилянтів» з-за кордону

Механізму депортації українських чоловіків призовного віку з-за кордону в Україну не передбачено українським та міжнародним законодавством.

Про це членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представниця депутатської фракції політичної партії «Європейська Солідарність» Ірина Фріз сказала в ефірі «Радіо Свобода».

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Депутат пояснила, що оформлення консульських послуг військовозобов'язаними за кордоном за наявності військово-облікових документів, як це передбачає законопроєкт про мобілізацію, необхідне для розуміння кількості громадян України за кордоном.

«Надання консульських послуг буде відбуватися протягом 60-ти днів з часу набуття чинності цього закону з одночасною актуалізацією даних. Тобто чоловік призовного віку може прийти, щоб отримати консульську послугу за ці 60 днів і може оновити свої дані. Зазначити місце перебування, контактні дані для того, щоб Міністерство оборони і Генштаб мали чітке розуміння, яка кількість громадян перебуває за кордоном», — зазначила Фріз.

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Депутатка каже, що про жодну депортацію з-за кордону українців не йдеться.

«Зараз згідно з чинним законодавством, і українським, і міжнародним, немає механізму депортації людей під час воєнного стану з інших країн. Жодної депортації відбуватися не буде. Це лише для військового обліку потрібно для Міністерства оборони», — додала Фріз.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента підтримали ідею призвати в армію українських чоловіків, які живуть за кордоном, і карати тих, хто відмовиться з’явитися у призовні пункти. Зокрема, в якості таких заходів обговорюється позбавлення допомоги та посвідки на проживання.

На сьогодні мобілізаційний резерв України нараховує 5 мільйонів чоловіків. Саме стільки українців можуть призвати на фронт, свідчать результати дослідження Texty.org.ua.

УНІАН За матеріалами:

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