Подоляк підтримав ідею покарання українців-ухилянтів за кордоном — Finance.ua
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Подоляк підтримав ідею покарання українців-ухилянтів за кордоном

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Подоляк підтримав ідею покарання українців-ухилянтів за кордоном
Подоляк підтримав ідею покарання українців-ухилянтів за кордоном
В Офісі президента підтримали ідею призвати в армію українських чоловіків, які живуть за кордоном, і карати тих, хто відмовиться з’явитися у призовні пункти. Зокрема, в якості таких заходів обговорюється позбавлення допомоги та посвідки на проживання.
На питання, наскільки це може бути ефективно, відповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 каналу.
«Це правильна ідея. Все-таки треба бути свідомим, тому що виглядає дивно. Хтось тут повинен нести певну відповідальність за те, що відбувається в країні. А хтось там почекає, поки ці люди все виконають. Потім приїдемо і будемо далі, як ні в чому не бувало, будувати Україну. Тут міністр (оборони Рустем Умєров. — Ред.) абсолютно правий», — сказав він.
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На думку Подоляка, потрібно «всіх зрівняти»:
«Однак для досягнення цієї мети це повинно обговорюватися на рівні Генштабу, Міністерства оборони, інших міністерств, зокрема, закордонних справ і т.д. Це повинні бути консультації з урядами інших країн, де знаходяться наші чоловіки, з точки зору того, чи можуть вони там і далі отримувати тимчасову посвідку на проживання, мати певні преференції, отримувати допомогу. Поки я не готовий говорити, як будуть проходити ці переговори».
При цьому Подоляк додав, що, напевно, міністр оборони бачить набір інструментів, які дозволять консультуватися з урядами інших країн і дати можливість українцям за кордоном прийняти для себе відповідні рішення:
«Чи йдуть вони за призовом або, відповідно, будуть втрачати ті чи інші можливості людей, які тимчасово виїхали з України на території тих країн, де вони знаходяться».
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Нагадаємо, раніше німецькі видання Welt та Bild опублікували інтерв'ю міністра оборони України Рустема Умєрова. Згідно з публікаціями німецьких ЗМІ, Умєров заявив про плани закликати українців, які перебувають за кордоном, повернутися на батьківщину та взяти участь в обороні країни.
При цьому Умєров нібито заявив про підготовку обмежень, які вводитимуться щодо тих українців, які відмовляться відповісти на заклик держави.
Пізніше начальник управління преси та інформації МО України Ілларіон Павлюк заявив, що Міністерство оборони не обговорює питання мобілізації українців призовного віку, які перебувають за кордоном. Німецькі ЗМІ, а відтак і українські, нібито змістили акцент із того, про що раніше заявив глава відомства Рустем Умєров.

Бронювання від мобілізації: все, що треба знати 🔍

За матеріалами:
УНІАН
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