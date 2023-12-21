У Міноборони уточнили заяву Умєрова щодо «призову українців з-за кордону» — Finance.ua
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У Міноборони уточнили заяву Умєрова щодо «призову українців з-за кордону»

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У Міноборони уточнили заяву Умєрова щодо «призову українців з-за кордону»
У Міноборони уточнили заяву Умєрова щодо «призову українців з-за кордону»
У Міноборони уточнили заяву міністра Рустема Умєрова, яку поширили німецькі видання WELT та Bild. Там зазначили, що в порядку денному немає обговорення призову чоловіків з-за кордону.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив начальник управління преси та інформації Міністерства оборони Іларіон Павлюк.
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«В порядку денному немає обговорення призову з-за кордону. Якщо громадяни України за кордоном хочуть долучитися (до війська. — Ред.), вони приїжджають в Україну й долучаються», — сказав він виданню.
Нагадаємо, сьогодні німецькі видання WELT та Bild опублікували інтерв'ю з міністром оборони України Рустемом Умєровим.
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ЗМІ, цитуючи міністра, написали, що Міноборони буцімто планує призвати на військову службу з-за кордону українців. Йшлося про чоловіків віком 25−60 років.
Також зазначалося, що йдеться про запрошення, а всіх, хто не виконає цю вимогу, нібито чекають санкції, які поки що обговорюються. WELT та Bild зацитувало Умєрова так: «Ми все ще обговорюємо, що буде, якщо вони [чоловіки] не приїдуть добровільно».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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