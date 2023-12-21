Украина хочет призвать в армию мужчин, которые живут за рубежом — Умеров — Finance.ua
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Украина хочет призвать в армию мужчин, которые живут за рубежом — Умеров

Казна и Политика
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Украина хочет призвать в армию мужчин, которые живут за рубежом — Умеров
Украина хочет призвать в армию мужчин, которые живут за рубежом — Умеров, Фото: forbes.ua
Военнообязанных украинцев, которые живут за рубежом, могут призвать в армию. В Украине обсуждают такие сценарии.
Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью Welt и Bild.
Умеров предположил, что в следующем году призвать на военную службу могут мужчин, проживающих за рубежом. Украинцев призывного возраста от 25 до 60 лет в Германии и других странах могут попросить явиться в призывные пункты Вооруженных сил.
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Министр обороны говорил только о приглашении. Но, как отмечает немецкое издание, Умеров дал понять, что могут быть санкции, если запрос не выполнят.
«Мы все еще обсуждаем, что будет, если они не приедут добровольно», — цитирует Умерова Welt.
Глава Минобороны подчеркнул, что важна справедливость в вопросе мобилизации. Важно, как военные будут обучены и оснащены, где и когда они будут служить и когда их демобилизуют. По словам Умерова, для новобранцев будут варианты выбора в зависимости от их способностей.
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«Мы хотим справедливости для всех, потому что это касается нашей собственной страны. Мы отправим им повестку», — добавил он.
Министр обороны дал понять, что не испытывает симпатии к тем, кто отказывается от военной службы по убеждениям: «Это не наказание — отвоевывать свою страну и служить ей. Это честь».
Как отмечают немецкие издания, с 24 февраля 2022 года в Германию прибыл 221 571 украинский мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. Из них в настоящее время в стране находятся 189 484.
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Напомним, Генштаб Вооруженных сил Украины попросил дополнительно мобилизовать 450−500 тысяч человек. Это может стоить Украине 500 млрд гривен.
На данный момент в украинской армии востребованы все профессии, ведь необходимо формировать новые бригады. В то же время, сейчас у контрактников есть возможность самостоятельно выбрать должность, на которой будут проходить службу.

Что делать мобилизованному ФЛП 🔍

По материалам:
РБК-Україна
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