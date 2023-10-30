Украинцам готовят смарт-мобилизацию: каких изменений ждать — Finance.ua

Украинцам готовят смарт-мобилизацию: каких изменений ждать Сегодня 10:01

Украинцам готовят смарт-мобилизацию: каких изменений ждать

В Украине планируют запустить «смарт-мобилизацию», которая позволит гражданам самостоятельно выбирать специализацию, по которой они хотят мобилизоваться.

Об этом в интервью рассказал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Чиновник отметил, что подобный пилот планируется к запуску «через месяц-два».

«Мы будем запускать пилот на операторов дронов, и этот человек выбирает, что он хочет стать оператором дронов, или вообще служить в роте ударных дронов. Это может быть сапер, водитель, все должности будут. Человек сможет посмотреть, что это вообще за подразделение, рота, какие обязательства, какие у тебя есть риски, как ты будешь обучаться», — объяснил министр.

Глава Минцифры подчеркнул, что если гражданин оставит заявку и пройдет рекрутеров и тесты, обучение, точно попадет в роту ударных дронов и на ту должность, на которую сам себя мобилизовал.

«Это очень важно для коммуникации между государством и украинцами о справедливости, о честности и соблюдении правил», — сказал Федоров.

После запуска нововведения можно будет увидеть, сколько украинцев будут мобилизоваться самостоятельно, как они будут проходить отбор, и как они после этого будут служить, насколько будут мотивированы, добавил он.

По словам министра, это может быть первым пилотом, первым шагом для того, чтобы запустить подобную «смарт-мобилизацию».

«Потому что есть люди, которые, возможно, хотят быть штурмовиками или занимать другие должности. Но они хотят понимать: мной руководит профессиональный человек, когда я буду в окопе, надо мной будет дрон, рядом будет бронированная техника, мой руководитель будет заботиться о моей жизни и у него точная качественная ситуационная осведомленность, для него моя жизнь — это самое главное и он будет о ней заботиться, и у меня будет доверие к этому руководителю», — объяснил Федоров.

Также он обратил внимание на другие важные изменения, которые будут предлагаться «в пилоте»:

«Ты не должен идти в военкомат… Ты проходишь онлайн-тест, ты приходишь в нормальное помещение к рекрутеру, тебе объясняют еще раз, где ты можешь служить… После этого, если ты подходишь по характеристикам, проходишь обучение, в котором ты не просто с базовыми вещами знакомишься, а тебе рассказывают, что такое ситуационная осведомленность, профессиональные эксперты из поля боя, управляющие дронами, где у тебя происходит другой уровень обучения, и после этого ты уже попадаешь на поле боя», — перечислил он особенности.

Глава Минцифры предполагает, что тогда может быть «другое качество мотивации».

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