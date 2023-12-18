В Минобороны хотят, чтобы местные власти больше способствовали мобилизации — Finance.ua

В Минобороны хотят, чтобы местные власти больше способствовали мобилизации Сегодня 15:16 — Казна и Политика

В Минобороны хотят, чтобы местные власти больше способствовали мобилизации

Местные власти должны больше способствовать мобилизационной работе в Украине. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, передает пресс-служба министерства.

Он отметил, что органы местного самоуправления могут ощутимо усилить привлечение специалистов в Силы обороны через проект рекрутинга.

«Ожидаем от них еще большего содействия мобилизационной работе», — высказался чиновник.

Умеров считает, что в стране нужно изменить подходы к подготовке военнообязанных к военной службе и населению к национальному сопротивлению.

«Все наши люди должны быть обучены и подготовлены», — добавил министр.

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Недавно в Минобороны утвердили Концепцию военной кадровой политики, которая предусматривает, что в Украине вместо призыва будет функционировать система рекрутинга в Вооруженные силы. Их хотят обеспечить профессиональным и мотивированным личным составом.

Украинское правительство планирует изменить практику призыва на военную службу, поскольку стремится сохранить боеспособность почти через два года полномасштабной войны с россией.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

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