В Минобороны хотят, чтобы местные власти больше способствовали мобилизации — Finance.ua

В Минобороны хотят, чтобы местные власти больше способствовали мобилизации
Местные власти должны больше способствовать мобилизационной работе в Украине. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, передает пресс-служба министерства.
Он отметил, что органы местного самоуправления могут ощутимо усилить привлечение специалистов в Силы обороны через проект рекрутинга.
«Ожидаем от них еще большего содействия мобилизационной работе», — высказался чиновник.
Умеров считает, что в стране нужно изменить подходы к подготовке военнообязанных к военной службе и населению к национальному сопротивлению.
«Все наши люди должны быть обучены и подготовлены», — добавил министр.
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Недавно в Минобороны утвердили Концепцию военной кадровой политики, которая предусматривает, что в Украине вместо призыва будет функционировать система рекрутинга в Вооруженные силы. Их хотят обеспечить профессиональным и мотивированным личным составом.
Украинское правительство планирует изменить практику призыва на военную службу, поскольку стремится сохранить боеспособность почти через два года полномасштабной войны с россией.
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