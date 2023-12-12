С госслужащих и полицейских могут снять бронь. Безуглая анонсировала изменения в порядок мобилизации — Finance.ua

С госслужащих и полицейских могут снять бронь. Безуглая анонсировала изменения в порядок мобилизации
С госслужащих, полицейских и других стражей порядка могут частично снять бронь.
Соответствующее заявление сделала народный депутат от «Слуги народа» Марьяна Безуглая.
«Рассматриваем вопрос частично снятия брони с госслужащих, полицейских и других правоохранителей. Кроме того, перенаправление со спецучетов, в частности СБУ — в ВСУ. Ведь почему на оборонных предприятиях бронь частичная, а у полицейских полная?» — говорится в сообщении.
Безуглая добавила, что в целом будет пересмотр брони.
Стоит добавить, что бронированию подлежат работающие военнообязанные:
- в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задания (заказы);
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Напомним, Министерство экономики Украины планирует запустить механизм электронного бронирования в «Дії» до конца 2023 года. За техническую часть отвечает Министерство цифровой трансформации.
В Министерстве обороны не поддержали предложение сделать гиг-специалистов и ФЛП доступными для бронирования от мобилизации.
Что делать мобилизованному ФЛП
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