С госслужащих и полицейских могут снять бронь. Безуглая анонсировала изменения в порядок мобилизации — Finance.ua

С госслужащих и полицейских могут снять бронь. Безуглая анонсировала изменения в порядок мобилизации Сегодня 17:40

С госслужащих и полицейских могут снять бронь. Безуглая анонсировала изменения в порядок мобилизации

С госслужащих, полицейских и других стражей порядка могут частично снять бронь.

Соответствующее заявление сделала народный депутат от «Слуги народа» Марьяна Безуглая.

«Рассматриваем вопрос частично снятия брони с госслужащих, полицейских и других правоохранителей. Кроме того, перенаправление со спецучетов, в частности СБУ — в ВСУ. Ведь почему на оборонных предприятиях бронь частичная, а у полицейских полная?» — говорится в сообщении.

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Безуглая добавила, что в целом будет пересмотр брони.

Стоит добавить, что бронированию подлежат работающие военнообязанные:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задания (заказы);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Напомним, Министерство экономики Украины планирует запустить механизм электронного бронирования в «Дії» до конца 2023 года. За техническую часть отвечает Министерство цифровой трансформации.

В Министерстве обороны не поддержали предложение сделать гиг-специалистов и ФЛП доступными для бронирования от мобилизации.

Главком По материалам:

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