Правительство работает над онлайн-системой бронирования работников — «єБронювання» — Finance.ua
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Правительство работает над онлайн-системой бронирования работников — «єБронювання»

Казна и Политика
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Правительство работает над онлайн-системой бронирования работников — «єБронювання»
Правительство работает над онлайн-системой бронирования работников — «єБронювання»
Министерство экономики и Министерство цифровой трансформации планируют внедрить механизм электронного бронирования военнообязанных работников.
Об этом рассказал заместитель министра экономики Игорь Фоменко на встрече Европейской бизнес-ассоциации с представителями ведомства.
В настоящее время уже забронированы более 500 тысяч военнообязанных, и более 4 тысяч предприятий определены критически важными без учета тех, которые определяют военно-гражданские или районные военные администрации.
«Следующий шаг, который мы сейчас делаем, с учетом такого большого объема работы — это сейчас строим вместе с Минцифры условно „єБронювання“, такую ​​услугу для бизнеса, в которую будут вовлечены Минобороны, Генштаб, ОВА, по признанию критически важных предприятий. Будет единый реестр критически важных предприятий, администратором которого будет Минэкономики», — сказал Фоменко.

Как это будет работать

По его словам, это будет услуга, с которой предприятие будет создавать свой кабинет, вводить данные военно-учетной специальности, данные работников — вся необходимая информация будет автоматически подтягиваться из Пенсионного фонда и Налоговой службы.
«И потом, едва ли не автоматически, если нет ограничений, будет выдаваться электронное бронирование. Будет QR-код, можно будет его распечатывать — это будет подтверждением того, что человек забронирован. Думаю, что на все это уйдет где-то три месяца, потому что это полностью будет разрушать действующий алгоритм бронирования», — сказал замминистра.

Справка Finance.ua:

  • 12 июля Кабинет министров Украины внес изменения в постановление, регулирующее вопросы бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время. В частности, расширен список сфер, работники которых могут быть забронированы, и установлены четкие сроки рассмотрения государственными органами обращений предприятий, учреждений и организаций по определению их критически важными.
По материалам:
УНІАН
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