При каком условии ФЛП могут получить бронь от мобилизации — Finance.ua

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При каком условии ФЛП могут получить бронь от мобилизации

Личные финансы
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При каком условии ФЛП могут получить бронь от мобилизации
При каком условии ФЛП могут получить бронь от мобилизации
У частных предпринимателей есть возможность выполнения заказов, ориентированных на потребности органов местного самоуправления или военных управлений и направленных на поддержку обороноспособности Украины.
Поэтому если их деятельность связана с защитой территориальной ценности и выполнением задач оборонного характера, они могут получить бронь от мобилизации.
Об этом сообщил юрист Ростислав Кравец, передают «Факты».
Юрист отметил, что объективно и теоретически, ФЛП могут это сделать согласно украинскому законодательству.
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Однако для этого ФЛП должен быть связан с выполнением задач, связанных с защитой территориальной ценности и выполнением соответствующих задач оборонного характера.
«Если они занимаются обороноспособностью Украины, то, конечно, имеют право на бронь», — цитирует Ростислава Кравца издание.
Напомним, во время мобилизации и военного положения в Украине некоторые категории военнообязанных могут получить «бронь» на работе и отсрочку от армии. На бронирование могут рассчитывать чиновники, педагоги, ученые, сотрудники предприятий критической инфраструктуры и организаций, производящих продукцию для Вооруженных сил Украины.

Справка Finance.ua:

  • Министерство экономики Украины планирует запустить механизм электронного бронирования в «Дія» до конца 2023 года. За техническую часть отвечает Министерство цифровой трансформации;
  • IT Ukraine Association разработала дорожную карту бронирования работников от мобилизации. Как сообщили в Ассоциации, карту по бронированию работников могут использовать IT-компании, а также другие бизнесы при подготовке документов и прохождении самой процедуры.
Подробно о том, как проходит процедура бронирования, сроки принятия решений и сроки бронирования, а также категориях граждан, которые не могут быть забронированы, рассказали в статье по ссылке ниже.

Бронирование от мобилизации: все, что нужно знать

По материалам:
The page
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