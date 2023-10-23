При каком условии ФЛП могут получить бронь от мобилизации — Finance.ua

При каком условии ФЛП могут получить бронь от мобилизации Сегодня 09:34 — Личные финансы

При каком условии ФЛП могут получить бронь от мобилизации

У частных предпринимателей есть возможность выполнения заказов, ориентированных на потребности органов местного самоуправления или военных управлений и направленных на поддержку обороноспособности Украины.

Поэтому если их деятельность связана с защитой территориальной ценности и выполнением задач оборонного характера, они могут получить бронь от мобилизации.

Об этом сообщил юрист Ростислав Кравец, передают «Факты».

Юрист отметил, что объективно и теоретически, ФЛП могут это сделать согласно украинскому законодательству.

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Однако для этого ФЛП должен быть связан с выполнением задач, связанных с защитой территориальной ценности и выполнением соответствующих задач оборонного характера.

«Если они занимаются обороноспособностью Украины, то, конечно, имеют право на бронь», — цитирует Ростислава Кравца издание.

Напомним, во время мобилизации и военного положения в Украине некоторые категории военнообязанных могут получить «бронь» на работе и отсрочку от армии. На бронирование могут рассчитывать чиновники, педагоги, ученые, сотрудники предприятий критической инфраструктуры и организаций, производящих продукцию для Вооруженных сил Украины.

Справка Finance.ua:

Министерство экономики Украины планирует запустить механизм электронного бронирования в «Дія» до конца 2023 года. За техническую часть отвечает Министерство цифровой трансформации;

IT Ukraine Association разработала дорожную карту бронирования работников от мобилизации. Как сообщили в Ассоциации, карту по бронированию работников могут использовать IT-компании, а также другие бизнесы при подготовке документов и прохождении самой процедуры.



Подробно о том, как проходит процедура бронирования, сроки принятия решений и сроки бронирования, а также категориях граждан, которые не могут быть забронированы, рассказали в статье по ссылке ниже.

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