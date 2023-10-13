Налогообложение ФЛП не будет меняться до конца войны — Гетманцев — Finance.ua
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Налогообложение ФЛП не будет меняться до конца войны — Гетманцев

Личные финансы
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Налогообложение ФЛП не будет меняться до конца войны — Гетманцев
Налогообложение ФЛП не будет меняться до конца войны — Гетманцев
Председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что упрощенная система налогообложения для физлиц-предпринимателей не будет меняться до конца войны.
Об этом он сказал в интервью «Українським Новинам».
«…Мы не собираемся менять систему единого налога в войну», — подчеркнул депутат.
При этом Гетманцев считает, что работающая сейчас система единого налога перестала выполнять функцию поддержки малого бизнеса, а стала способом уклонения от налогов для крупного бизнеса.
По его мнению, с действующей системой налогообложения ФЛП Украину не примут в Европейский Союз.

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Нардеп рассказал, что Министерство финансов внимательно изучает все европейские модели, преимущественно восточноевропейских стран, и определяет наиболее приемлемую для нас.
«Мы должны с вами унифицировать наше налогообложение с системой налогообложения ЕС, это касается и обычной системы, и упрощенной. По образцу, одна из рассматриваемых стран — это Польша», — добавил Гетманцев.
По его словам, вопрос модели налогообложения малого бизнеса пока только рассматривается, поэтому говорить о каких-либо новых ставках налогов рано.

Справка Finance.ua:

  • Возобновление довоенного формата налогового регулирования бизнеса является требованием Международного валютного фонда и одним из так называемых маяков четырехлетней программы расширенного финансирования Украины на 15,6 млрд долларов. В рамках этой программы Украина обязалась перед МВФ возобновить довоенный уровень налогов с 1 июля. Но впоследствии стало ясно, что Верховная Рада не успевает принять законопроект к этой дате из-за большого количества поправок. Было решено, что довоенный порядок налогообложения и проверок бизнеса введут с 1 августа.
  • Министерство финансов Украины совместно с Международным валютным фондом рассматривает модель налогообложения физлиц-предпринимателей, которая была бы цивилизованной, простой, прозрачной, понятной и давала возможность поддерживать малый бизнес, а не закрывать глаза на то, как «играют» с налогами крупные предприятия. В частности, рассматривается польская модель налогообложения ФЛП.
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