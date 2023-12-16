Нардеп рассказала, почему в селах мобилизуют больше мужчин, чем в городах — Finance.ua
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Нардеп рассказала, почему в селах мобилизуют больше мужчин, чем в городах

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Нардеп рассказала, почему в селах мобилизуют больше мужчин, чем в городах
Нардеп рассказала, почему в селах мобилизуют больше мужчин, чем в городах
Вручение повесток жителям сел происходит чаще, чем в городах из-за коррупционной составляющей и сложности поиска человека по месту регистрации.
Об этом в интервью «Телеграфу» заявила член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Соломия Бобровская.
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«Возьмем к примеру Одессу. Человек, который был сильным комбригом 14-й бригады ВСУ, стал главой Одесского областного ТЦК. Работать в Одесской области с крепкой сетью не только российской агентуры, но и коррупционными руководителями вызов еще тот. С предыдущим начальником ТЦК были договоренности: от $8 тыс. за человека в районах за отсрочку. Была организована схема круговой поруки районных ТЦК», — рассказала она.
Бобровская также подчеркнула, что «взломать систему» ​​достаточно тяжело. Она добавила, что жители сел обычно находятся по своему месту регистрации, а вот жителей городов сложнее найти.
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Напомним, депутаты готовят к регистрации крупный законопроект по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы.
С госслужащих, полицейских и других правоохранителей могут частично снять бронь.

Бронирование от мобилизации: все, что нужно знать

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