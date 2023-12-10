Гарантирует ли второе высшее образование право на отсрочку от мобилизации — Finance.ua
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Гарантирует ли второе высшее образование право на отсрочку от мобилизации

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В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за нападения россии. Большинство студентов имеют право на отсрочку от службы. Но не все.
Также есть периоды, когда могут мобилизовать студентов, которым ранее предоставили отсрочку. Могут ли призвать мужчину, получающего второе высшее образование, читайте далее.
Адвокат Артем Моргунов заявил, что на сегодняшний день обучение на дневной форме дает право на отсрочку от мобилизации. Поэтому призвать в армию таких студентов пока не могут.

Что говорит законодательство о втором образовании

Моргунов при этом объяснил, что в действующем законодательстве не указано, что получение только первого высшего образования является основанием для отсрочки.
Поэтому второе высшее образование может служить основанием для получения отсрочки, — подчеркнул адвокат.
Однако такое право могут ограничить.
Право на отсрочку от мобилизации имеют только студенты дневной и дуальной формы обучения. На студентов-заочников такое право не распространяется.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
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