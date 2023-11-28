Украина меняет подход к мобилизации: что это за нововведения, — The Guardian Сегодня 14:34 — Казна и Политика

Украина меняет подход к мобилизации: что это за нововведения, — The Guardian

Украинское правительство планирует изменить практику призыва на военную службу, поскольку стремится сохранить боеспособность почти через два года полномасштабной войны с россией.

Как сообщает издание со ссылкой на «высокопоставленного чиновника», об изменениях объявят на этой неделе. Они будут включать в себя использование коммерческих рекрутинговых компаний для проведения более целенаправленного призыва. Призывники смогут выбирать направления службы, соответствующие их навыкам.

«Некоторые люди боятся умереть, стрелять, но это не значит, что они не могут быть вовлечены в другие виды деятельности… Теперь у нас есть новый министр с новым подходом», — сказал секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Данилов сказал, что армия будет сотрудничать с двумя крупнейшими рекрутинговыми компаниями Украины, чтобы выявить людей с конкретными навыками, а также отговорить квалифицированных украинцев, которые хотят помочь армии, но не хотят идти на фронт, от попыток уклониться от призыва.

«Мобилизация станет более гибкой, будут объявляться те специальности, которые нужны, и люди будут соглашаться на конкретную должность. К примеру, нужны сварщики, механики и так далее», — сказал Данилов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.