Як ухилянтам платити по кредитах, якщо рахунок заблокований з подачі ТЦК: пояснення банків — Finance.ua

Як ухилянтам платити по кредитах, якщо рахунок заблокований з подачі ТЦК: пояснення банків Сьогодні 13:02 — Кредит&Депозит

Як ухилянтам платити по кредитах, якщо рахунок заблокований з подачі ТЦК: пояснення банків

Чоловіки, які можуть стикнутися з блокуванням банківського рахунку внаслідок несплати штрафів за порушення правил військового обліку, все одно зможуть гасити свої кредити через спеціальний рахунок, який буде для них створено для цієї мети.

Про це свідчать відповіді технічної підтримки українських банків, повідомляє видання Delo.ua.

ПУМБ, арешт рахунку здійснюватиметься на підставі постанови Державної виконавчої служби, а примусове списання коштів — на підставі відповідної платіжної інструкції від неї. Зокрема, як кажуть у банку, арешт рахунку здійснюватиметься на підставі постанови Державної виконавчої служби, а примусове списання коштів — на підставі відповідної платіжної інструкції від неї.

Якщо ж користувачу треба повертати кредит, для цього буде створено «транзитний» рахунок, куди можна буде зараховувати гроші саме на сплату кредиту. Банк або повідомить його клієнту сам, або ж його можна буде запитати у чат-підтримки.

monobank зазначають, що повертати кошти через спецрахунок можна буде за номером картки чи IBAN, зокрема й при сплаті третьою особою зі вказанням відповідного коментаря щодо призначення платежу. Відповідно, для сплати штрафу, а не повернення кредиту, реквізити треба буде уточняти у Виконавчої служби. В свою чергу, взазначають, що повертати кошти через спецрахунок можна буде за номером картки чи IBAN, зокрема й при сплаті третьою особою зі вказанням відповідного коментаря щодо призначення платежу. Відповідно, для сплати штрафу, а не повернення кредиту, реквізити треба буде уточняти у Виконавчої служби.

А-Банку прокоментувати ситуацію відмовилися, посилаючись на те, що вказаний закон наразі ще не набув чинності. Натомість упрокоментувати ситуацію відмовилися, посилаючись на те, що вказаний закон наразі ще не набув чинності.

Нагадаємо, 9 травня Верховна Рада ухвалила закон, яким штрафи за порушення військового обліку у воєнний час та за ухилення від мобілізації збільшуються для громадян до 17−25 тисяч гривень, рішення про які ТЦК ухвалюватимуть без протоколу та присутності самого порушника.

Однак через такі розміри штрафів багато громадян, ймовірно, можуть просто не мати грошей аби сплатити їх, що спричинить блокування рахунків в рамках процедури виконавчого провадження.

Раніше у парламенті обговорювали ідею прописати безпосередньо в законопроєкті про мобілізацію можливість блокування рахунків ухилянтам, але від неї зрештою відмовилися.

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