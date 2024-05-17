В Україні запустили застосунок для військовозобовʼязаних Резерв+: для чого він потрібний — Finance.ua

В Україні запустили застосунок для військовозобовʼязаних Резерв+: для чого він потрібний Сьогодні 15:05 — Особисті фінанси

В Україні запустили застосунок для військовозобовʼязаних Резерв+: для чого він потрібний

В Україні 18 травня набуває чинності оновлений Закон про мобілізацію. У цей день Міністерство оборони запускає мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

«Відзавтра всі чоловіки віком 18−60 років протягом 60 днів — до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані. Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі Оберіг», — сказано в повідомленні.

У міністерстві наголошують, що під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом.

Оновити дані можна будь-яким із зручних способів:

онлайн — через застосунок Резерв+. Він буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня. Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру Оберіг щодо себе;

офлайн — у Територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг, які діють по всій країні. Якщо ви будете оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток.

Після встановлення додатку треба авторизуватися через BankID та заповнити необхідні поля — номер телефону, електронну пошту та адресу проживання.

«З 18 червня у застосунку Резерв+ також з’явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста», — додали в міністерстві.

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі Радіо Свобода розповів про функціонал застосунку.

«Все доволі просто. Спочатку реєстрація через ID-banking, і далі все швидко заповнюєш. За великим рахунком це проста процедура для людини, яка використовує застосунки», — сказав Лазуткін.

За його словами, поки що можна буде внести таку інформацію, як електронна адреса, телефон, місце проживання. Далі цей застосунок удосконалять, з’являться додаткові опції, навіть пропозиції щодо рекрутингу.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року в Україні запустили електронний реєстр військовозобов'язаних «Оберіг».

Раніше заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко поінформувала , що у реєстрі «Оберіг» буде окреме поле про статус вручення людині повістки і буде видно, якщо вона не оновила дані.

Яку інформацію людина бачитиме про себе в «Оберігу»:

прізвище, ім'я, по батькові;

вид обліку/дата зняття (виключений);

категорія обліку;

дата народження;

відстрочка/бронювання/дата закінчення;

постанова ВЛК/дата ВЛК;

звання;

код і найменування військово-облікової спеціальності;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

унікальний номер у системі «Оберіг»;

ТЦК та СП, де людина перебуває на обліку;

чи перебуває людина в розшуку.

Військовозобов'язаним наразі вклеюють у військово-обліковий документ штрих-код (VIN-код). Фактично це є ідентифікаційним кодом, який Реєстр військовозобов'язаних «Оберіг» автоматично присвоює військовозобов'язаному. Він зокрема свідчить, що людина виконала вимоги закону про мобілізацію та оновила дані у ТЦК.

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби;

16 квітня закон підписав президент України Володимир Зеленський;

документ, серед іншого, передбачає, що чоловіки у віці 18−60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника;

також військовозобов'язані на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу поліції чи працівників ТЦК.

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