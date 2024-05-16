Військовозобов'язаним почали вклеювати штрих-код у військовий квиток — для чого це потрібно — Finance.ua
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Військовозобов'язаним почали вклеювати штрих-код у військовий квиток — для чого це потрібно

Особисті фінанси
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Військовозобов'язаним почали вклеювати штрих-код у військовий квиток — для чого це потрібно
Військовозобов'язаним почали вклеювати штрих-код у військовий квиток — для чого це потрібно
Військовозобов'язаним наразі вклеюють у військово-обліковий документ штрих-код (VIN-код). Фактично це є ідентифікаційним кодом, який Реєстр військовозобов'язаних «Оберіг» автоматично присвоює військовозобов'язаному. Він зокрема свідчить, що людина виконала вимоги закону про мобілізацію та оновила дані у ТЦК.
Про це повідомляє Судово-юридична газета.
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Якщо такого штрих-коду у військовому квитку чи іншому військово-обліковому документі немає, то буде зрозуміло, що певна людина не оновлювала даних у ТЦК. Тож, якщо її зупинять на вулиці, буде складно довести протилежне.
Як раніше пояснювали у Генштабі, працівники ТЦК мають змогу підключитися до Реєстру або в телефонному режимі з’ясувати з оператором Реєстру щодо оновлення даних громадянина. Оператор з’ясує і розповість усю інформацію про громадянина. При цьому наразі опрацьовується нормативно-правова база, за якою будуть видавати єдиний документ для військовозобов'язаного за єдиною формою.
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З набранням чинності нової постанови Кабміну громадянам, у яких немає військово-облікового документу, видаватиметься документ нового зразка.
Разом з тим, документи «старої» форми залишаться чинними, але у них будуть внесені відповідні відмітки про оновлення даних тощо.

Довідка Finance.ua:

  • закон, який вводить цифровізацію військового обліку, набув чинності на початку квітня (законопроект 10 062). Завдяки реєстру «Оберіг» можна автоматично провести верифікацію людей без участі самих військовозобов'язаних;
  • «Оберіг» буде поєднаний фактично з усіма реєстрами: демографічним, реєстром водіїв, реєстром податкової служби, пенсійного фонду і так далі;
  • згодом за допомогою реєстру «Оберіг» формуватиметься електронний військово-обліковий документ, який буде в застосунку для військовозобов'язаних і матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.

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За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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