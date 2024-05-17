У Міноборони розповіли, чи запрацює 18 травня е-кабінет для оновлення військово-облікових даних — Finance.ua

У Міноборони розповіли, чи запрацює 18 травня е-кабінет для оновлення військово-облікових даних
Електронний кабінет військовозобов'язаного запрацює завтра, 18 травня, коли новий закон про мобілізацію офіційно набере чинності.
Про це повідомляє речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі «Радіо Свобода».
Він підтвердив, що е-кабінет повинен запрацювати завтра. Через електронний сервіс військовозобов'язані можуть оновити військово-облікові дані.
За словами речника Міноборони, спочатку буде доступна mvp-версія (мінімальний набір функцій у застосунку). Раніше у Міністерстві оборони зазначали, що розширена версія запрацює з червня 2024 року.
«Тобто надалі будуть додаткові опції в електронному кабінеті. Наразі це ж буде можливість оновити свої дані. Передусім йдеться про електронну пошту, телефон і місце проживання», — пояснив Лазуткін.
18 травня, набирає чинності новий закон про мобілізацію в Україні. Згідно з документом, військовозобов'язані повинні оновити облікові дані.
Зробити це можна онлайн через електронний кабінет військовозобов'язаного. Також можна звернутися до ТЦК та центрів надання адміністративних послуг. У Києві заявили, що ЦНАПи готові приймати чоловіків призовного віку для уточнення даних.
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