У Міноборони розповіли, чи запрацює 18 травня е-кабінет для оновлення військово-облікових даних — Finance.ua

У Міноборони розповіли, чи запрацює 18 травня е-кабінет для оновлення військово-облікових даних Сьогодні 12:04

Електронний кабінет військовозобов'язаного запрацює завтра, 18 травня, коли новий закон про мобілізацію офіційно набере чинності.

Про це повідомляє речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі «Радіо Свобода».

Він підтвердив, що е-кабінет повинен запрацювати завтра. Через електронний сервіс військовозобов'язані можуть оновити військово-облікові дані.

За словами речника Міноборони, спочатку буде доступна mvp-версія (мінімальний набір функцій у застосунку). Раніше у Міністерстві оборони зазначали, що розширена версія запрацює з червня 2024 року.

«Тобто надалі будуть додаткові опції в електронному кабінеті. Наразі це ж буде можливість оновити свої дані. Передусім йдеться про електронну пошту, телефон і місце проживання», — пояснив Лазуткін.

18 травня, набирає чинності новий закон про мобілізацію в Україні. Згідно з документом, військовозобов'язані повинні оновити облікові дані.

Зробити це можна онлайн через електронний кабінет військовозобов'язаного. Також можна звернутися до ТЦК та центрів надання адміністративних послуг. У Києві заявили, що ЦНАПи готові приймати чоловіків призовного віку для уточнення даних.

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