Міноборони планує додати функцію електронних направлень на ВЛК через Резерв+ — Finance.ua
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Міноборони планує додати функцію електронних направлень на ВЛК через Резерв+

Казна та Політика
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Міноборони планує додати функцію електронних направлень на ВЛК через Резерв+
Міноборони планує додати функцію електронних направлень на ВЛК через Резерв+
В Україні планують додати функцію електронних направлень на військово-лікарську комісію для військовозобов'язаних через додаток Резерв+.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.
За її словами, у Міноборони планують додати функцію електронних направлень на ВЛК у найближчих оновленнях.
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«Тобто фактично не здійснюючи візит до ТЦК і СП для того, щоб винятково отримати направлення на ВЛК, ми зможемо його в зручному вигляді отримати в додатку», — пояснила вона.
Окремо Черногоренко повідомила, що взаємодію і основний процес взаємодії громадянина і ВЛК потрібно також робити цифровим.
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«Працюємо над цим, трохи пізніше вийдемо з нашим анонсом, що ми робимо і в контексті роботи ВЛК. Але загалом план наступний — щоб і ТЦК та СП, і військово-лікарська комісія для військовозобов'язаних були максимально зручними, більшість процесів були цифровими, ті, які тільки можливо зробити цифровими, і щоб це було зручно для громадян», — додала вона.
Черногоренко підсумувала, що до кінця червня або на початку липня Міноборони вже матиме зовсім іншу революційну картину.
За матеріалами:
РБК-Україна
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