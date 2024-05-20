Мобільний застосунок «Резерв+» тепер доступний у маркетах 176 країн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мобільний застосунок «Резерв+» тепер доступний у маркетах 176 країн

78
Мобільний застосунок «Резерв+» тепер доступний у маркетах 176 країн
Мобільний застосунок «Резерв+» тепер доступний у маркетах 176 країн
Мобільний застосунок «Резерв+» доступний у маркетах 176 країн.
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко у Facebook.
«Як і обіцяли, реалізували можливість оновити дані з більшості країн світу. З будь-якої локації. Космічного маркету поки не існує, але якби існував, ми б з цифровою командою Міноборони реалізували б і це», — написала вона.
Читайте також
Заступниця міністра також уточнила, що за півтори доби після запуску застосунку 246 тис. громадян оновили дані через «Резерв+». Це у 83 рази більше, ніж через ЦНАП, та «в десятки разів більше», ніж через ТЦК. Крім того, за цей час зафіксовано 612,199 тис. унікальних авторизацій за пристроєм.
«Ми продовжуємо працювати, щоб усунути всі помилки і зробити застосунок максимально зручним», — зазначила Катерина Черногоренко.
Наступні функції в «Резерв+»:
  • військово-обліковий документ з QR-кодом;
  • рекрутинг — можливість подачі заявки та перегляду доступних вакансій в Збройних Силах.
Нагадаємо, що 18 травня Міністерство оборони України запустило для військовозобов'язаних, призовників та резервістів мобільний застосунок «Резерв+». Завантажити та спробувати роботу «Резерв+» можна з Google Play та App Store.

Читайте також: Штрафи для ухилянтів до 25 500 грн: коли, як, та на які суми

З 18 травня в Україні набув чинності оновлений Закон про мобілізацію — з цього дня усі чоловіки віком 18−60 років протягом 60 днів (до 16 липня включно) повинні оновити свої облікові дані. Завантажити застосунок Резерв+ можна в App Store та Google Play. Також для оновлення даних можна звернутися напряму у ЦНАП або ТЦК.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.