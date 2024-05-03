Мобілізація в Україні: як часто потрібно проходити ВЛК — Finance.ua

Мобілізація в Україні: як часто потрібно проходити ВЛК Сьогодні 19:45 — Особисті фінанси

У зв’язку з воєнним станом, частота проходження ВЛК також зазнала змін. Військово-лікарську комісію необхідно проходити раз на рік.

Про це сказав представник Генштабу ЗСУ, полковник Юрій Глущенко.

«Від моменту опублікування закону особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які вже зараз оновлюють свої дані в ТЦК, із набранням чинності законом 18 травня не повинні вдруге приходити до ТЦК. Ми вже такі вказівки дали. Звичайно, у людини за рік можуть статися суттєві зміни у стані здоров’я. Можливо, потрібно буде десь пролікуватися. За рік людина може отримати травму, захворіти, не дай Бог, на серйозні захворювання. Тому зверненням до ВЛК або підтверджується придатність до військової служби, або виноситься інше рішення», — пояснив він.

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Нагадаємо, військовозобов'язаний громадянин у мирний час проходить військово-лікарську комісію один раз на п’ять років. Але є зміни до цього наказу, які передбачають проходження ВЛК під час дії воєнного стану один раз на рік. Якщо громадянин не відвідує військкомат та не проходить ВЛК, його дані будуть передавати Нацполіції.

Довідка Finance.ua:

Новий закон про мобілізацію набере чинності з 18 травня. Після цього чоловіки віком від 18 до 60 років протягом 60 днів мають уточнити свої військово-облікові персональні дані.

Оновити дані можна одним із трьох способів, пояснив член комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Перший — в ТЦК та СП.

Другий — зареєструвати електронний кабінет і через нього оновити дистанційно.Третій — скористатися послугами ЦНАПів.

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