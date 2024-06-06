Збільшено розмір субсидій та пільг для жителів однієї з областей: що треба знати — Finance.ua

Збільшено розмір субсидій та пільг для жителів однієї з областей: що треба знати Сьогодні 12:35 — Особисті фінанси

Збільшено розмір субсидій та пільг для жителів однієї з областей: що треба знати

10 травня набрала чинності Постанова Кабміну № 521 від 8 травня 2024 р., якою, зокрема, було збільшено розмір субсидії та пільги в неопалювальний сезон окремим категоріям населення.

На кого поширюються ці зміни та як скористатися цими пільгами — розповіли фахівці Юридичного порадника для ВПО.

Так, відповідно до вказаної Постанови, Урядом було прийнято рішення збільшити на неопалювальний сезон-2024 (з травня до вересня включно) розмір пільг та субсидій на електроенергію.

На кого поширюються такі зміни?

На отримувачів субсидії та «пільговиків» м. Харкова та Харківської області.

На скільки збільшиться розмір субсидії / пільги?

Для громадян, які фактично проживають в житлових приміщеннях (будинках), які розташовані в населених пунктах Харківської області, для розрахунку розміру пільги або субсидії на оплату послуги з постачання та розподілу електричної енергії протягом неопалювального сезону 2024 року (в період з 1 травня 2024 р. по 30 вересня 2024 р.) застосовуються соціальні нормативи із застосуванням коефіцієнта підвищення 5.

Тобто, середній розмір субсидії на послугу з постачання та розподілу електричної енергії, збільшиться зі 106 грн до 530 грн на місяць, пільги з 74 грн до 370 гривень.

Куди звертатись для перерахунку субсидії / пільги?

Додатково звертатися за перерахунком субсидій НЕ потрібно. Перерахунок розміру субсидій і пільг для жителів Харкова та Харківської області, які підпадають під дію цієї постанови, буде проведено Пенсійним фондом України автоматично.

Довідка Finance.ua:

житлова субсидія / пільга надається незалежно від фактичної наявності / відсутності послуги з незалежних від споживача або суб'єкта господарювання, що надає комунальну послугу споживачу, причин;

нагадуємо, житлова субсидія / пільга надається громадянам у грошовій готівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок громадянина, чи виплачується готівкою через відділення «Укрпошти» за місцем фактичного проживання.



До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.