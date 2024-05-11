Ветерани та ветеранки можуть безкоштовно здобути нову професію: деталі — Finance.ua

Ветерани та ветеранки можуть безкоштовно здобути нову професію: деталі Сьогодні 13:25 — Особисті фінанси

Ветерани та ветеранки можуть безкоштовно здобути нову професію: деталі

Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин, які шукають роботу, можуть отримати нову спеціальність — соціальний працівник.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Громадяни можуть пройти спеціальні безоплатні курси в Державній службі центрів зайнятості.

«Соціальна сфера — це також можливість для ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, де можна працювати і надавати підтримку тим, хто потребує. Адже соціальний працівник — це не лише фахівець, який може допомогти з програмами Служби зайнятості, виплатами фінансової допомоги, безоплатною практичною допомогою та медичними послугами. Але й людина, наділена емпатією», — сказала заступниця міністра соціальної політики Уляна Токарєва.

За її словами, не варто забувати і про соціальний захист чи соціальні послуги, коли мова йде про розвиток бізнесу чи працевлаштування.

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Вона зауважила, що коли ветеран чи ветеранка повертаються у цивільне життя, вони зіштовхуються з реальністю і мають зрозуміти, як їм рухатися далі. Якраз соціальні послуги стануть у пригоді.

Нагадаємо, працедавці, які наймають на роботу зареєстрованих безробітних ветеранів, можуть отримати кошти від Центру зайнятості.

Якщо працедавець наймає ветерана за направленням центру зайнятості, терміном на понад 1 рік, йому можуть повернути до 50% витрат на оплату праці, але не більше розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на момент виплати. Станом на квітень 2024 року мінімальна зарплата становить 8 тисяч гривень.

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