Ветерани та ветеранки можуть безкоштовно здобути нову професію: деталі — Finance.ua
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Ветерани та ветеранки можуть безкоштовно здобути нову професію: деталі

Особисті фінанси
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Ветерани та ветеранки можуть безкоштовно здобути нову професію: деталі
Ветерани та ветеранки можуть безкоштовно здобути нову професію: деталі
Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин, які шукають роботу, можуть отримати нову спеціальність — соціальний працівник.
Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.
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«Соціальна сфера — це також можливість для ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, де можна працювати і надавати підтримку тим, хто потребує. Адже соціальний працівник — це не лише фахівець, який може допомогти з програмами Служби зайнятості, виплатами фінансової допомоги, безоплатною практичною допомогою та медичними послугами. Але й людина, наділена емпатією», — сказала заступниця міністра соціальної політики Уляна Токарєва.
За її словами, не варто забувати і про соціальний захист чи соціальні послуги, коли мова йде про розвиток бізнесу чи працевлаштування.
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Вона зауважила, що коли ветеран чи ветеранка повертаються у цивільне життя, вони зіштовхуються з реальністю і мають зрозуміти, як їм рухатися далі. Якраз соціальні послуги стануть у пригоді.
Нагадаємо, працедавці, які наймають на роботу зареєстрованих безробітних ветеранів, можуть отримати кошти від Центру зайнятості.
Якщо працедавець наймає ветерана за направленням центру зайнятості, терміном на понад 1 рік, йому можуть повернути до 50% витрат на оплату праці, але не більше розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на момент виплати. Станом на квітень 2024 року мінімальна зарплата становить 8 тисяч гривень.
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За матеріалами:
Finance.ua
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