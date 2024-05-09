Роботодавці можуть отримати кошти за працевлаштування ветеранів — Finance.ua

Роботодавці можуть отримати кошти за працевлаштування ветеранів Сьогодні 08:01 — Казна та Політика

Роботодавці можуть отримати кошти за працевлаштування ветеранів

Працедавці, які наймають на роботу зареєстрованих безробітних ветеранів, можуть отримати кошти від Центру зайнятості.

Про це повідомляє Український ветеранський фонд з посиланням на постанову Кабінету Міністрів від 10 лютого 2023 р. № 12 411 «Про затвердження Порядку надання роботодавцям компенсацій за працевлаштування зареєстрованих безробітних».

Скільки можуть отримати працедавці

Якщо працедавець наймає ветерана за направленням центру зайнятості, терміном на понад 1 рік, йому можуть повернути до 50% витрат на оплату праці, але не більше розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на момент виплати. Станом на квітень 2024 року мінімальна зарплата становить 8 тисяч гривень.

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Захисники й захисниці, які мають статус УБД, можуть один раз на п’ять років скористатися правом на працевлаштування у роботодавця, з компенсацією за них частини витрат на оплату праці.

Умови звільнення

Якщо працедавець звільняє робітника до завершення періоду гарантій зайнятості, за якого отримав компенсацію, він змушений повернути виплачені кошти в повному обсязі до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття або Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, залежно від джерела фінансування компенсації.

Проте, якщо на робоче місце роботодавець найняв іншого зареєстрованого безробітного за направленням центру зайнятості — кошти можна не повертати.

Нагадаємо, Захисники й Захисниці, які повертаються в цивільне життя та влаштовуються на роботу, мають перелік пільг , закріплених законодавчо.

Більшість компаній зберігають робочі місця для айтівців, які приєдналися до Сил оборони. Згідно з дослідженням Dou, 67% тих, хто служив під час повномасштабного вторгнення, сказали, що компанія залишає за ними місце, хоча більшість не може поєднувати службу і роботу.

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Work.ua провів дослідження , наскільки українські компанії готові брати на роботу ветеранів. Виявилось, що 60% компаній мають вакансії, при закритті яких віддають перевагу ветеранам.

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