Роботодавці можуть отримати кошти за працевлаштування ветеранів — Finance.ua

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Роботодавці можуть отримати кошти за працевлаштування ветеранів

Казна та Політика
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Роботодавці можуть отримати кошти за працевлаштування ветеранів
Роботодавці можуть отримати кошти за працевлаштування ветеранів
Працедавці, які наймають на роботу зареєстрованих безробітних ветеранів, можуть отримати кошти від Центру зайнятості.
Про це повідомляє Український ветеранський фонд з посиланням на постанову Кабінету Міністрів від 10 лютого 2023 р. № 12 411 «Про затвердження Порядку надання роботодавцям компенсацій за працевлаштування зареєстрованих безробітних».

Скільки можуть отримати працедавці

Якщо працедавець наймає ветерана за направленням центру зайнятості, терміном на понад 1 рік, йому можуть повернути до 50% витрат на оплату праці, але не більше розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на момент виплати. Станом на квітень 2024 року мінімальна зарплата становить 8 тисяч гривень.
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Умови звільнення

Якщо працедавець звільняє робітника до завершення періоду гарантій зайнятості, за якого отримав компенсацію, він змушений повернути виплачені кошти в повному обсязі до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття або Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, залежно від джерела фінансування компенсації.
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Проте, якщо на робоче місце роботодавець найняв іншого зареєстрованого безробітного за направленням центру зайнятості — кошти можна не повертати.
Нагадаємо, Захисники й Захисниці, які повертаються в цивільне життя та влаштовуються на роботу, мають перелік пільг, закріплених законодавчо.
Більшість компаній зберігають робочі місця для айтівців, які приєдналися до Сил оборони. Згідно з дослідженням Dou, 67% тих, хто служив під час повномасштабного вторгнення, сказали, що компанія залишає за ними місце, хоча більшість не може поєднувати службу і роботу.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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