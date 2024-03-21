В Україні запустили «Єдину ветеранську лінію» — Finance.ua

В Україні запустили «Єдину ветеранську лінію»
В Україні запустили «Єдину ветеранську лінію». Це є важливим кроком нової ветеранської політики на підтримку українських захисників та їхніх рідних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністрество у справах ветеранів.
Як розповіли у відомстві, наразі «Єдина ветеранська лінія» працює щодня з 08:00 до 20:00 у тестовому режимі.
За телефоном 0 800 505 217 кваліфіковані фахівці нададуть консультацію з нагальних питань ветеранам і ветеранкам, членам їхніх сімей, а також родинам полеглих воїнів.
«Долучайтеся до тестування — ваші питання важливі для нас», — сказано у повідомленні.
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