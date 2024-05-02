Які пільги можуть отримати ветерани при працевлаштуванні — Finance.ua
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Які пільги можуть отримати ветерани при працевлаштуванні

Особисті фінанси
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Які пільги можуть отримати ветерани при працевлаштуванні
Які пільги можуть отримати ветерани при працевлаштуванні
Захисники й Захисниці, які повертаються в цивільне життя та влаштовуються на роботу, мають перелік пільг, закріплених законодавчо.
Про це повідомляє Український ветеранський фонд.
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Зазначається, що 16,6% опитаних Захисників і Захисниць заявили, що не повернуться на стару роботу, ще 32% вагаються й 51% планують повертатися на попередню роботу.

Які саме гарантії можуть отримати ветерани

Пільги у сфері зайнятості та працевлаштування для ветеранів:
  • виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати, незалежно від стажу роботи;
  • виплата працюючим особам з інвалідністю допомоги по тимчасовій непрацездатності до 4 місяців підряд або до 5 місяців протягом календарного року, а також допомоги по державному соціальному страхуванню за весь період перебування в санаторії, з урахуванням проїзду туди і назад у разі, коли для лікування не вистачає щорічної і додаткової відпусток;
  • використання чергової щорічної відпустки у зручний час, а також додаткова відпустка зі збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік;
  • у випадку скорочення працівників, ветерани мають переважне право залишитися на роботі;
  • позачергове працевлаштування за спеціальністю відповідно до підготовки та висновків медико-соціальної експертизи.
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Крім того, ветерани та ветеранки можуть скористатися ваучерами для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці.
Зокрема, можуть пройти:
  • перепідготовку за робітничою професією;
  • підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутого за іншою спеціальністю;
  • підготовку на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня вищої освіти), спеціалізації та підвищення кваліфікації у закладах освіти чи у роботодавця.
Надання цих послуг координує Державний центр зайнятості.
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Нагадаємо, раніше заступниця міністра економіки Тетяна Бережна заявляла, що уряд прагне створювати умови, в яких ветерани російсько-української війни захочуть відкривати бізнеси, повертатися на свою попередню роботу чи знаходити нову.
За її словами, в бюджеті на 2024 рік на підтримку ветеранів, ветеранок та їхніх сімей передбачено майже 14 млрд грн. Це вдвічі більше, ніж минулого року.
Також аналітики порталу robota.ua проводили дослідження «Наскільки роботодавці готові працевлаштовувати ветеранів?»
На питання, «Чи готові ви взяти на роботу ветерана російсько-української війни: 88,1% роботодавців відповіли «Так»; 10,7% опитаних не змогли відповісти на запитання; трохи більше ніж 1% вказали, що не готові працевлаштувати ветерана.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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