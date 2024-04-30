Айтівці в ЗСУ: чи продовжують компанії виплачувати їм зарплатню — Finance.ua

Айтівці в ЗСУ: чи продовжують компанії виплачувати їм зарплатню Сьогодні 09:05 — Особисті фінанси

Айтівці в ЗСУ: чи продовжують компанії виплачувати їм зарплатню

Більшість компаній зберігають робочі місця для айтівців, які приєдналися до Сил оборони.

Про це свідчать результати дослідження Dou.ua.

Чи зберігає роботодавець робоче місце

67% тих, хто служив під час повномасштабного вторгнення, сказали, що компанія залишає за ними місце, хоча більшість не може поєднувати службу і роботу.

20% фахівців усе ж роботодавці звільнили. Зараз компанії більше схильні одразу звільняти співробітників, які приєднуються до війська, ніж на початку вторгнення. Проте що довше служить айтівець, то вища ймовірність, що його все ж таки звільнять.

Компанії однаково часто звільняють як досвідчених фахівців, так і початківців — схоже, це більшою мірою залежить від компанії, а не від кваліфікації фахівця.

Інфографіка: dou.ua.

Чи виплачує роботодавець зарплату

Більшість компаній зберігають виплати айтівцям у Силах оборони: 30% отримують частину зарплати, ще 29% — зарплату повністю.

Найчастіше виплати дають тим фахівцям, за якими залишають робочі місця. Якщо фахівця звільняють, виплати найчастіше теж припиняються. Повну зарплату частіше платять співробітникам, які мають змогу поєднувати військову службу та роботу.

Інфографіка: dou.ua.

Працевлаштування ветеранів

Більшість айтівців, які звільнилися з військової служби та взяли участь в нашому опитуванні, нині працюють (75%). 63% повернулися на роботу у свою компанію. 12% в пошуку роботи, ще 7% — на бенчі чи в неоплачуваній відпустці.

Інфографіка: dou.ua.

Найбільшими проблемами айтівців після повернення з військової служби є стан здоров’я (у 52% — фізичного, у 42% — психічного), байдужість суспільства (47%) і втрата професійних навичок (45%).

Для тих, хто нині не працює, втрата роботи є головною проблемою (для 74%).

Лише 19% ветеранів відзначили, що не мали особливих проблем при поверненні до цивільного життя. Найкраще почуваються ті, хто після війська повернувся до роботи у своїй компанії (25% з них не мали особливих проблем).

Фахівці, які довше перебували на службі, називають більше проблем. Вони частіше скаржаться на проблеми зі здоров’ям, матеріальні труднощі та втрату професійних навичок. Лише 3% айтівців, які звільнилися за останні пів року, не мали особливих труднощів під час повернення до цивільного життя проти 33% тих, хто звільнився понад рік тому.

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Більшість опитаних айтівців в Україні — як тих, хто служить, так і тих, хто ні, — очікують, що ІТ-компанії будуть підтримувати фахівців, які повернулися з війська. Лише 3% вважають, що компаніям не потрібно нічого робити.

Ветерани передусім очікують від ІТ-компаній професійної підтримки: 64% хотіли б бачити програми навчання та підвищення кваліфікації, 63% — робочі місця для ветеранів.

Важливою для них є і допомога у подоланні наслідків війни. 53% ветеранів хотіли б, щоб у компаніях були програми психологічної підтримки, а 53% — щоб офіси були пристосованими для людей з інвалідністю.

Довідка Finance.ua:

уряд збільшив розмір державної соціальної допомоги дітям загиблих захисників-добровольців;

у Центрах надання адміністративних послуг відкриють «єдине вікно» з надання усього комплексу послуг ветеранам та членам їхніх родин;

виконувач обов’язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявив, що 70% ветеранів не знають про пільги та послуги, які гарантовані їм чинним законом. Через це вони не можуть скористатися ними.

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Dou За матеріалами:

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