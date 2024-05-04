Громади та ветеранські організації можуть отримати до 15 тис. євро за грантовою програмою: як взяти участь — Finance.ua

Громади та ветеранські організації можуть отримати до 15 тис. євро за грантовою програмою: як взяти участь
Громади та ветеранські організації можуть взяти участь у грантовій програмі та отримати до 15 тис. євро.
Про це повідомили на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Проєкт «Стійкі та інклюзивні громади в Україні» реалізовує Міжнародна організація з міграції (МОМ) за фінансування Міністерства закордонних справ Японії.
Хто може взяти участь у програмі
1. Територіальні громади / окремі об'єднання мешканців у межах села, селища чи міста із територій, підконтрольних Уряду України, в усіх областях, де безпекова ситуація дає змогу проводити заходи.
Більше подробиць — за посиланням.
2. Комунальні та державні установи, громадські організації, які надають підтримку ветеранам, членам їхніх сімей, членам сімей загиблих та ветеранам з інвалідністю.
Діапазон підтримки включатиме:
- фізичну реабілітацію;
- психологічну допомогу;
- допомогу з пошуком роботи;
- перекваліфікацію;
- культурні, освітні та інші соціальні послуги.
Більше подробиць — за посиланням.
Що отримують переможці конкурсу
Зазначається, що оберуть 10 громад та 10 організацій, які будуть визначені переможцями конкурсу.
Вони отримають:
- фінансову підтримку до 15 тисяч євро на реалізацію власних ініціатив;
- необхідні знання та навчальні курси для персоналу, які допоможуть реалізувати заплановані заходи;
- підтримку з боку фахівців МОМ під час організації заходів.
Подати заявку на участь можна на електронну адресу: IOMVeteranProject@iom.int
«Проєкт має на меті згуртувати українське суспільство та посилити стійкість місцевих громад шляхом сприяння реінтеграції ветеранів», — йдеться у повідомленні.
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