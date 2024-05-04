Громади та ветеранські організації можуть отримати до 15 тис. євро за грантовою програмою: як взяти участь — Finance.ua

Громади та ветеранські організації можуть отримати до 15 тис. євро за грантовою програмою: як взяти участь Сьогодні 06:13 — Казна та Політика

Громади та ветеранські організації можуть отримати до 15 тис. євро за грантовою програмою: як взяти участь

Громади та ветеранські організації можуть взяти участь у грантовій програмі та отримати до 15 тис. євро.

Про це повідомили на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Проєкт «Стійкі та інклюзивні громади в Україні» реалізовує Міжнародна організація з міграції (МОМ) за фінансування Міністерства закордонних справ Японії.

Хто може взяти участь у програмі

1. Територіальні громади / окремі об'єднання мешканців у межах села, селища чи міста із територій, підконтрольних Уряду України, в усіх областях, де безпекова ситуація дає змогу проводити заходи.

Більше подробиць — за посиланням

2. Комунальні та державні установи, громадські організації, які надають підтримку ветеранам, членам їхніх сімей, членам сімей загиблих та ветеранам з інвалідністю.

Діапазон підтримки включатиме:

фізичну реабілітацію;

психологічну допомогу;



допомогу з пошуком роботи;



перекваліфікацію;



культурні, освітні та інші соціальні послуги.



Більше подробиць — за посиланням

Що отримують переможці конкурсу

Зазначається, що оберуть 10 громад та 10 організацій, які будуть визначені переможцями конкурсу.

Вони отримають:

фінансову підтримку до 15 тисяч євро на реалізацію власних ініціатив;

необхідні знання та навчальні курси для персоналу, які допоможуть реалізувати заплановані заходи;



підтримку з боку фахівців МОМ під час організації заходів.



Подати заявку на участь можна на електронну адресу: IOMVeteranProject@iom.int

Дедлайн — 10 травня 2024 року включно. — 10 травня 2024 року включно.

«Проєкт має на меті згуртувати українське суспільство та посилити стійкість місцевих громад шляхом сприяння реінтеграції ветеранів», — йдеться у повідомленні.

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