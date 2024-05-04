Громади та ветеранські організації можуть отримати до 15 тис. євро за грантовою програмою: як взяти участь — Finance.ua
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Громади та ветеранські організації можуть отримати до 15 тис. євро за грантовою програмою: як взяти участь

Казна та Політика
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Громади та ветеранські організації можуть отримати до 15 тис. євро за грантовою програмою: як взяти участь
Громади та ветеранські організації можуть отримати до 15 тис. євро за грантовою програмою: як взяти участь
Громади та ветеранські організації можуть взяти участь у грантовій програмі та отримати до 15 тис. євро.
Про це повідомили на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Проєкт «Стійкі та інклюзивні громади в Україні» реалізовує Міжнародна організація з міграції (МОМ) за фінансування Міністерства закордонних справ Японії.
Хто може взяти участь у програмі
1. Територіальні громади / окремі об'єднання мешканців у межах села, селища чи міста із територій, підконтрольних Уряду України, в усіх областях, де безпекова ситуація дає змогу проводити заходи.
Більше подробиць — за посиланням.
2. Комунальні та державні установи, громадські організації, які надають підтримку ветеранам, членам їхніх сімей, членам сімей загиблих та ветеранам з інвалідністю.
Діапазон підтримки включатиме:
  • фізичну реабілітацію;
  • психологічну допомогу;
  • допомогу з пошуком роботи;
  • перекваліфікацію;
  • культурні, освітні та інші соціальні послуги.
Більше подробиць — за посиланням.

Що отримують переможці конкурсу

Зазначається, що оберуть 10 громад та 10 організацій, які будуть визначені переможцями конкурсу.
Вони отримають:
  • фінансову підтримку до 15 тисяч євро на реалізацію власних ініціатив;
  • необхідні знання та навчальні курси для персоналу, які допоможуть реалізувати заплановані заходи;
  • підтримку з боку фахівців МОМ під час організації заходів.
Подати заявку на участь можна на електронну адресу: IOMVeteranProject@iom.int
Дедлайн — 10 травня 2024 року включно.
«Проєкт має на меті згуртувати українське суспільство та посилити стійкість місцевих громад шляхом сприяння реінтеграції ветеранів», — йдеться у повідомленні.
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