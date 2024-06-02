В Україні запускають нову грантову програму для ветеранів: скільки можна отримати на розвиток бізнесу — Finance.ua

В Україні запускають нову грантову програму для ветеранів: скільки можна отримати на розвиток бізнесу Сьогодні 10:11 — Особисті фінанси

В Україні запускають нову грантову програму для ветеранів: скільки можна отримати на розвиток бізнесу

Ветерани та їхні сімʼї можуть долучитися до нової освітньо-грантової програми та отримати 100 тисяч гривень на розвиток бізнесу.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У повідомлення вказано, що в Україні стартує національна освітньо-грантова програма «Траєкторія» для ветеранів та другого з подружжя.

Мета програми — надати підприємцям-початківцям базові знання, практичні поради та фінансову підтримку для започаткування та розвитку власної справи.

За результатами навчання та представлених бізнес-проєктів 50 учасників отримають на конкурсній основі по 100 000 гривень фінансової підтримки на власну справу.

Хто може взяти участь

Участь у програмі можуть взяти:

ветерани (особи, що мають статус УБД);

другий з подружжя (офіційний чоловік/дружина ветеранів або військових, в т. ч. загиблих, зниклих безвісти та полонених).

При відборі заявок пріоритет надаватиметься бізнесам, що займаються виробництвом кухонного інвентарю, металу для кухні, текстилю, рушників, одягу, аксесуарів, іграшок, товарів із пластику та швейним підприємствам.

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Навчання проходитиме в онлайн-форматі та міститиме теоретичну та практичну частини:

теоретичний етап передбачає участь у вебінарі з розробки бізнес-плану, лекції від ветеранів-підприємців та заняття з психологом;

передбачає участь у вебінарі з розробки бізнес-плану, лекції від ветеранів-підприємців та заняття з психологом; на практичному етапі майбутні підприємці складатимуть бізнес-план та отримають індивідуальні консультації від експертів.

Дізнатися більше про проєкт та подати заявку на участь можна за посиланням

Дедлайн подання заявки — 16 червня 2024 року.

Нагадаємо, для військовослужбовців державою передбачено низку пільг. Зокрема, на час служби/участі в боях вони звільняються від сплати відсоткових ставок за користування кредитними коштами.

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Військові не сплачують штрафи, пені та інші штрафні санкції за несвоєчасні платежі за кредитними договорами перед банками, підприємствами, організаціями тощо.

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