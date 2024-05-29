«Власна справа»: 4,1 тисячі переможців отримають мікрогранти на ₴1 мільярд — Finance.ua
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«Власна справа»: 4,1 тисячі переможців отримають мікрогранти на ₴1 мільярд

Особисті фінанси
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«Власна справа»: 4,1 тисячі переможців отримають мікрогранти на ₴1 мільярд
«Власна справа»: 4,1 тисячі переможців отримають мікрогранти на ₴1 мільярд
З початку року за програмою «Власна справа» її переможцями вже стали 4,1 тисячі українців, які отримають ₴1 мільярд на започаткування або розвиток свого бізнесу.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
«₴1 мільярд мікрогрантів від держави отримають на старт або розвиток бізнесу цьогорічні переможці програми „Власна справа“. Їх вже понад 4 тисячі. 80% з них — підприємці, які взяли грант на розвиток та масштабування свого бізнесу, 20% - люди, що починають власну справу за підтримки держави у вигляді мікрогранту», — зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.
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Загалом від старту програми у липні 2022 року переможцями стали вже 17 тисяч українців, у бізнес яких держава інвестує ₴4 мільярди. Половину коштів грантоотримувачі вже повернули, сплативши до бюджету ₴2 мільярдів податків та зборів. Окрім того, під час реалізації своїх бізнес-проєктів вони створять 37 тисяч робочих місць.

Хто отримав гранти

Серед отримувачів мікрогрантів дев’ятої хвилі 56% жінок, 32% чоловіків та 12% юридичних осіб. Понад 70% з них мають вищу освіту.
Найбільше грантоотримувачів із Львівської області (64 особи), Рівненської області (28 осіб), Житомирської області (26 осіб), Івано-Франківської області (25 осіб) та міста Києва (26 осіб).
Куди витратять кошти? Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.
Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці дев’ятої хвилі, є: оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 156 осіб, тимчасове розміщування й організація харчування — 53 особи та переробна промисловість — 52 особи.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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