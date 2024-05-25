Які кредитні пільги передбачені для військовослужбовців — Finance.ua

Які кредитні пільги передбачені для військовослужбовців Сьогодні 14:08 — Кредит&Депозит

Які кредитні пільги передбачені для військовослужбовців

Для військовослужбовців державою передбачено низку пільг. Вони спрямовані полегшити тягар кредитних зобов’язань для захисників України в особливий період. Ці пільги допомагають розв’язати складні фінансові питання, з якими стикаються військовослужбовці та їхні сім'ї.

Про це розповів юрист Ілля Колесник.

Хто має право на кредитні пільги

Законодавство України передбачає спеціальні преференції щодо кредитних зобов’язань для окремих категорій військовослужбовців. Відповідно, такі пільги застосовуються:

до військових, мобілізованих на особливий період — протягом усього часу призову;

до учасників заходів із захисту національної безпеки в районах бойових дій під час особливого періоду — на період перебування в зоні бойових дій.

Під пільги підпадають лише військовослужбовці, що проходять службу як мобілізовані, або учасники бойових дій.

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Військовослужбовці за контрактною формою служби не підлягають під вказані пільги.

Які пільги передбачені

на час служби/участі в боях вони звільняються від сплати відсоткових ставок за користування кредитними коштами;

військові не сплачують штрафи, пені та інші штрафні санкції за несвоєчасні платежі за кредитними договорами перед банками, підприємствами, організаціями тощо.

Виняток становлять кредити на придбання нерухомості (квартир, будинків) чи автомобілів. Для таких цільових кредитів відсотки та штрафи нараховуються у звичайному режимі.

Захист від стягнення кредитної заборгованості

Під час воєнного стану в Україні діють особливі правила щодо врегулювання простроченої кредитної заборгованості певних категорій громадян: військових, поранених, родин загиблих, полонених та безвісти зниклих.

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Протягом воєнного стану та трьох місяці після його завершення банки, фінустанови та колекторські компанії не можуть самостійно контактувати із зазначеними особами та їхніми родичами з приводу погашення кредитних боргів.

Громадяни «захищених категорій» мають повідомити кредиторів про свій статус та надати підтверджуючі документи, якщо не бажають отримувати нагадування про платежі.

Полегшення фінансового навантаження на військових

З моменту оголошення 24.02.2024 року воєнного стану в Україні, військовослужбовці, резервісти та військовозобов'язані після призову звільняються від сплати відсотків та штрафів/пені за користування кредитами.

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Банки зобов’язані не нараховувати відсотки за цей період, а якщо такі нарахування вже були здійснені - анулювати їх.

Крім того, військові на час війни звільняються від застосування штрафних санкцій за прострочку платежів за кредитами.

Однак, пільги на сам процес погашення тіла кредиту (основного боргу) законом не передбачені.

Аби уникнути нарахування відсотків після завершення воєнних дій, військовослужбовцям необхідно продовжувати сплачувати основну суму кредиту відповідно до графіку.

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