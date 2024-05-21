У Міноборони анонсували запуск мобільного застосунку «Армія+» для військових — Finance.ua

У Міноборони анонсували запуск мобільного застосунку «Армія+» для військових Сьогодні 11:13 — Особисті фінанси

У Міноборони анонсували запуск мобільного застосунку «Армія+» для військових

Міноборони на початку липня планує запустити роботу мобільного застосунку для військовослужбовців «Армія+».

Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону розповіла про дві найважливіші функції «Армія+», які скоро будуть доступні українським військовим.

«Армія+» - це застосунок для військовослужбовців. Перші дві самі головні функції, які ми будемо робити доступними — військове ID, фактично посвідчення військового, військовослужбовця. Друга, дуже важлива функція — це електронні рапорти", — акцентувала Черногоренко.

Заступниця міністра оборони зауважила, що більшість дій, які роблять українські військовослужбовці, пов’язана з письмовим складанням рапорту. Це фактично створює надлишкову паперову роботу для військових, яку хочуть зробити цифровою та дійсно зручною.

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«Тобто, буде можливість набрати в застосунку рапорт, який вже готовий, підписати „Дія.Підписом“ і направити на свого командира. Отримати або затвердження, або скасування цього рапорту, але з певних причин. Командир має пояснити, чому саме така причина», — підкреслила вона.

Черногоренко додала, що завдяки формату електронних рапортів, створюється «дуже крута культура зворотнього зв’язку». Також це буде формою моральної відповідальності за те, що будуть певні причини реакції командирів на ті чи інші рапорти.

«Ми вважаємо, що абсолютну більшість ситуацій, з якими стикаються військовослужбовці, закриємо через такий зручний функціонал застосунку. І вже на початку липня ми хочемо і плануємо запуститися в повний продукт», — анонсувала заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку.

Довідка Finance.ua:

наприкінці лютого стало відомо, що в Україні створюють мобільний застосунок для військових «Армія+». В ньому будуть доступні документи та послуги для військових;

завдяки цьому сервісу українські військовослужбовці матимуть стандартизовані шаблони рапортів, які можна буде відправити в декілька кліків онлайн;

окрім цього, будуть наявні електронне посвідчення захисника для спрощення доступу до е-послуг та бойових систем, комплексна база знань, яка є джерелом достовірної інформації щодо проходження служби, форми зворотного зв’язку, щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних.

УНІАН За матеріалами:

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