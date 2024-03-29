Електронні рапорти та посвідчення. У Міноборони розповіли деталі про застосунок «Армія+» — Finance.ua

Електронні рапорти та посвідчення. У Міноборони розповіли деталі про застосунок «Армія+» Сьогодні 10:02 — Казна та Політика

Електронні рапорти та посвідчення. У Міноборони розповіли деталі про застосунок «Армія+»

Додаток «Армія+» для українських військовослужбовців перебуває на стадії розробки. Він дасть змогу оцифрувати паперові журнали і рапорти, а також надаватиме низку послуг.

Про це заявила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє DOU

Зазначається, що застосунок «Армія+» анонсували місяць тому, а реліз планується на літо.

Міноборони у співпраці з Мінцифри створюють для того, щоб оцифрувати паперові журнали та рапорти і надавати послуги військовослужбовцям.

За словами Черногоренко, функціональність додатка, яка вже є, розробили військовослужбовці ІТ-напрямку Міноборони. Більша частина зроблена власними ресурсами міністерства та Генерального штабу.

Які послуги будуть у додатку

В «Армія+» планується запустити такі послуги:

електронні рапорти;

електронне посвідчення військового, яке спрощує доступ до е-послуг і бойових систем;

комплексна база знань, яка є джерелом достовірної інформації про проходження служби;

форми зворотного зв’язку — для того, щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, грунтуючись на реальних даних;

навчальні онлайн-курси для саморозвитку.

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Заступник міністра сказала, що першочергово планується додати в додаток низку документів. Йдеться про рапорти на щорічну відпустку, на відпустку за сімейними обставинами та на грошову допомогу на щорічне оздоровлення. Військовий зможе побачити в додатку статус свого рапорту.

Електронне посвідчення захисника

Черногоренко пояснила, що електронне посвідчення захисника за фактом є електронним військовим квитком, а саме документом, який засвідчує належність до військової служби. Він міститиме головну інформацію:

звання;

підрозділ;

посаду.

«Його можна буде застосовувати у всіх випадках, що й паперовий документ. Просто не буде ситуації, коли військовий на позиції або десь загубить паперовий документ і залишиться без ідентифікації», — сказала вона.

Коли реліз, і чи буде взаємодія із застосунком «Дія»

За словами заступника міністра оборони, створення «Армія+» — це не тільки про продуктовий бік. Також йдеться про зміну нормативно-правових актів та ухвалення законів.

Вона уточнила, що поки з графіків не вибиваються і планують запустити бета-версію «Армії+» влітку.

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Додаток у майбутньому, можливо, буде взаємодіяти з «Дією», однак поки що такого в Міноборони не планували. Вона зазначила, що застосунок буде сфокусовано на чинних військовослужбовців, а не на військовозобов'язаних.

Що передувало

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року в Україні запустили електронний Реєстр військовозобов'язаних «Оберіг».

Доступ до нього надали Міноборони, Генеральному штабу, територіальним центрам комплектування (ТЦК) та іншим структурам, а самі військовозобов'язані можуть лише перевірити свої дані, для чого потрібно звернутися до ТЦК.

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