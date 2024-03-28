Що передбачає новий законопроєкт про мобілізацію: роз’яснення Міноборони — Finance.ua

Що передбачає новий законопроєкт про мобілізацію: роз’яснення Міноборони Сьогодні 10:08 — Казна та Політика

Що передбачає новий законопроєкт про мобілізацію: роз’яснення Міноборони

У Міністерстві оборони дали роз’яснення, що передбачає новий закон про мобілізацію та військову підготовку.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Що передбачає законопроєкт № 10 449 про мобілізацію та військову підготовку:

мобілізація пропонується від 25 до 60 років;

з 2025 року у вищих навчальних закладах запроваджується базова військовий вишкіл;

від проходження базової військової підготовки в університетах звільняються деякі категорії громадян;

замість строкової запроваджується базова військова служба на термін 5 місяців у мирний час і 3 місяці у воєнний;

громадяни з 18 років можуть обрати час проходження базової військової служби;

громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.

Інфографіка: Міноборони

Нагадаємо, 30 січня 2024 року Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт № 10 449 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

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7 лютого законопроєкт про посилення мобілізації ухвалили в парламенті в першому читанні. 27 лютого комітет Ради з питань нацбезпеки почав розгляд законопроєкту про мобілізацію до другого читання.

Комітет з питань безпеки розгляну вже 3518 правки. Відповідно закон готовий на 82%.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки відхилив норму про арешт банківських рахунків чоловіків, які порушують законодавство про мобілізацію. Водночас була підтримана норма щодо заборони чоловіку керувати транспортним засобом, якщо він «не оновлює свої військово-облікові дані, не стає на облік, ігнорує повістки тощо». Крім того, можливо, будуть підвищені існуючі штрафи за ухилення від мобілізації.

Голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, посилаючись на дані Міноборони та Мінфіну, повідомила , що мобілізація від 400 до 500 тис. військовозобов'язаних і додаткові потреби в закупівлі та модернізації військової техніки можуть потребувати збільшення видатків держбюджету-2024 на суму близько 700 млрд грн.

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