Що передбачає новий законопроєкт про мобілізацію: роз’яснення Міноборони — Finance.ua

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Що передбачає новий законопроєкт про мобілізацію: роз’яснення Міноборони

Казна та Політика
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Що передбачає новий законопроєкт про мобілізацію: роз’яснення Міноборони
Що передбачає новий законопроєкт про мобілізацію: роз’яснення Міноборони
У Міністерстві оборони дали роз’яснення, що передбачає новий закон про мобілізацію та військову підготовку.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Що передбачає законопроєкт № 10 449 про мобілізацію та військову підготовку:

  • мобілізація пропонується від 25 до 60 років;
  • з 2025 року у вищих навчальних закладах запроваджується базова військовий вишкіл;
  • від проходження базової військової підготовки в університетах звільняються деякі категорії громадян;
  • замість строкової запроваджується базова військова служба на термін 5 місяців у мирний час і 3 місяці у воєнний;
  • громадяни з 18 років можуть обрати час проходження базової військової служби;
  • громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.
Інфографіка: Міноборони
Інфографіка: Міноборони
Нагадаємо, 30 січня 2024 року Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт № 10 449 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.
Читайте також
7 лютого законопроєкт про посилення мобілізації ухвалили в парламенті в першому читанні. 27 лютого комітет Ради з питань нацбезпеки почав розгляд законопроєкту про мобілізацію до другого читання.
Комітет з питань безпеки розгляну вже 3518 правки. Відповідно закон готовий на 82%.
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки відхилив норму про арешт банківських рахунків чоловіків, які порушують законодавство про мобілізацію. Водночас була підтримана норма щодо заборони чоловіку керувати транспортним засобом, якщо він «не оновлює свої військово-облікові дані, не стає на облік, ігнорує повістки тощо». Крім того, можливо, будуть підвищені існуючі штрафи за ухилення від мобілізації.
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Голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, посилаючись на дані Міноборони та Мінфіну, повідомила, що мобілізація від 400 до 500 тис. військовозобов'язаних і додаткові потреби в закупівлі та модернізації військової техніки можуть потребувати збільшення видатків держбюджету-2024 на суму близько 700 млрд грн.

Законопроєкт про мобілізацію: що ухвалили в першому читанні 🧐

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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