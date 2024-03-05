Законопроєкт про мобілізацію. Що кажуть у комітеті оборони про правки до документа — Finance.ua

Законопроєкт про мобілізацію. Що кажуть у комітеті оборони про правки до документа Сьогодні 16:30 — Казна та Політика

Законопроєкт про мобілізацію. Що кажуть у комітеті оборони про правки до документа

Членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки з фракції «Європейська солідарність» Ірина Фріз повідомила, що на цьому тижні комітет розпочне розгляд законопроєкту про мобілізацію по правках, розбитих за напрямками.

Про це Фріз розповіла у коментарі Суспільному.

За її словами, наразі жодної правки ще не було розглянуто. На попередньому тижні комітет визначив 16 напрямків щодо змін, які пропонує автор, ухвалив по них рішення, і тепер готується таблиця з розбивкою правок по цих 16 напрямках.

«І на цьому тижні, думаю, що завтра, комітет розпочне розгляд законопроєкту по правках, розбитих за напрямками», — пояснила Фріз.

Вона додала, що ключові зміни буде визначати сесійна зала, тому що там можуть поставити правку на підтвердження чи на врахування, що може докорінно змінити пропоновану редакцію від авторів.

Що стосується напрямків, то, за словами Фріз, комітет вже не підтримав як обов’язок:

введення електронного кабінету для всіх без виключення 18−60-річних військовозобов'язаних резервістів та призовників,

також не підтримав блокування рахунків і обмеження виїзду за кордон,

а також не підтримав електронні повістки.

Що стосується інших пропозицій, то ретельно було розглянуто питання щодо осіб з інвалідністю 1,2,3 групи. Але це вже буде більш детально рішення комітету під час розгляду правок, яку саме редакцію буде пропонувати комітет у своєму рішенні, пояснила депутатка.

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Що стосується аспірантів, то, за словами Фріз, всі аспіранти без виключення, як на бюджетній основі, так і на контракті, мають право на отримання відстрочки. Відповідно лише Міносвіти запроваджує для всіх категорій аспірантів додатковий, єдиний електронний іспит під час вступу, і буде встановлено проміжні іспити для аспірантів, щоб чітко розуміти, що люди навчаються, а не ухиляються від мобілізації.

Щодо питання демобілізації, то, як розповіла Фріз, засідання відбудеться на цьому тижні, щоб ухвалити рішення комітету — ту редакцію, яку буде пропонувати комітет залу.

«Ми, зі своєї сторони, наполягаємо на тому, щоб була встановлена чітка диференціація щодо обліку цих 36 місяців. І для тих, хто перебуває на „нулі“ або в зоні бойових дій 18 місяців, обраховувати потрібно один день за два. Крім того, ми вважаємо за необхідним прибрати питання звільнення з військової служби за рішенням Ставки, тому що вона немає такого функціоналу і повноважень, а отже це питання так само, як і по строковиках потрібно залишити за указом президента», — зазначила Фріз.

Вона пояснила, що протягом цього тижня депутати зможуть пройти всі необхідні правки, а, відповідно, далі — політична воля монобільшості щодо по-перше, скликання засідання ВР, а по-друге, включення цього законопроєкту до порядку денного.

Довідка Finance.ua:

26 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт «Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби»;

президент Володимир Зеленський заявляв, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450−500 тисяч людей;

7 лютого Верховна Рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію.

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