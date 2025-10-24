Топ-5 регіонів України за обсягами виробництва яловичини Сьогодні 04:33 — Казна та Політика

Топ-5 регіонів України за обсягами виробництва яловичини

Обсяги забою ВРХ на сільгосппідприємствах у вересні 2025 року становили 9,8 тис. т, що на 600 т більше (+6%) відносно серпня 2025 року, але на 1,6 тис. т менше (-14%) відносно вересня 2024 року.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока з посиланням на попередні дані Держстату.

«У січні — вересні 2025 року обсяги забою ВРХ на сільгосппідприємствах становили 93,92 тис. т», — уточнили в асоціації.

Найбільше (58%) було реалізовано на забій ВРХ на сільгосппідприємствах у таких областях:

Київська — 14,15 тис. т;

Полтавська — 12,27 тис. т;

Черкаська — 10,46 тис. т;

Вінницька — 8,58 тис. т;

Чернігівська — 8,29 тис. т.

