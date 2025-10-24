0 800 307 555
Топ-5 регіонів України за обсягами виробництва яловичини

Казна та Політика
Обсяги забою ВРХ на сільгосппідприємствах у вересні 2025 року становили 9,8 тис. т, що на 600 т більше (+6%) відносно серпня 2025 року, але на 1,6 тис. т менше (-14%) відносно вересня 2024 року.
Про це повідомляє Асоціація виробників молока з посиланням на попередні дані Держстату.
«У січні — вересні 2025 року обсяги забою ВРХ на сільгосппідприємствах становили 93,92 тис. т», — уточнили в асоціації.
Найбільше (58%) було реалізовано на забій ВРХ на сільгосппідприємствах у таких областях:
  • Київська — 14,15 тис. т;
  • Полтавська — 12,27 тис. т;
  • Черкаська — 10,46 тис. т;
  • Вінницька — 8,58 тис. т;
  • Чернігівська — 8,29 тис. т.
За матеріалами:
AgroPortal.ua
